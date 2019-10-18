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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908350357
Уникальный номер закупки
ГП273306
Наименование закупки
Поставка автошин, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП273306)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 07:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-74-53
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
snab6@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Письменная Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин
Начальная цена
1 413 333,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно п. 2 Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
22.11.13.110
22.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 32
Кол-во: 36
Кол-во: 14
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