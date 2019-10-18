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    Главная / Торги / Поставка автошин, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП273306)

    Поставка автошин, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП273306)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908350357Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошинВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908350357

    Уникальный номер закупки

    ГП273306

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автошин, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП273306)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 07:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ВАЖНО!!! ФОРМЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ!!!

    Техническое задание

    Договор поставки

    Изменение к ЗД от 15.10.2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-53

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab6@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Письменная Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автошин

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 12:0029.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908350357Подведение итогов не позднее Поставка автошинВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин

    Начальная цена

    1 413 333,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно п. 2 Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.11.13.110

    Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина 11.00R22,5/16PR (146/143L), LM516, бескамерная, Тип дорожного покрытия- «M+S», Для эксплуатации автобуса DAEWOO BS-106"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Автошина 11.00-20 150\146 TT 18PR в сборе с флипом и воздушной камерой Для эксплуатации автокранов KATO WK-200S-3S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Автошина 8.25-15 R15 16PR в сборе с флипом и воздушной камерой Для эксплуатации вилочных погрузчиков 4,4 т."

    Кол-во: 32

    "Позиция 4"

    "Автошина 9.00-20 TP-101 PR18 TT в сборе с флипом и воздушной камерой для эксплуатации вилочных погрузчиков г/п 10т."

    Кол-во: 36

    "Позиция 5"

    "Автошина 12.00-20 18PR А-98 в сборе с флипом и воздушной камерой Для эксплуатации терминальных тягачей KALMAR TRX-180 и 16т погрузчиков KALMAR DCE-160"

    Кол-во: 14

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