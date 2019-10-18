Поставка автошин, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП273306)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции

АО ПОРТ ВАНИНО Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Автошина 11.00R22,5/16PR (146/143L), LM516, бескамерная, Тип дорожного покрытия- «M+S», Для эксплуатации автобуса DAEWOO BS-106" Кол-во: 6

"Позиция 2" "Автошина 11.00-20 150\146 TT 18PR в сборе с флипом и воздушной камерой Для эксплуатации автокранов KATO WK-200S-3S" Кол-во: 10

"Позиция 3" "Автошина 8.25-15 R15 16PR в сборе с флипом и воздушной камерой Для эксплуатации вилочных погрузчиков 4,4 т." Кол-во: 32

"Позиция 4" "Автошина 9.00-20 TP-101 PR18 TT в сборе с флипом и воздушной камерой для эксплуатации вилочных погрузчиков г/п 10т." Кол-во: 36