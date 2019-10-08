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Номер извещения
ГП945296
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка сварочных материалов и оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 08:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-68-20
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
A.Rossihina@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Россихина Алена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Орск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка сварочных материалов и оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 13:00 GMT +308.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945296Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сварочных материалов и оборудованияОрск
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 13:0008.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945296Дата и время вскрытия заявок Закупка сварочных материалов и оборудованияОрск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сварочных материалов и оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объемы ориентировочные, закупка согласно заявке и осуществляется в сроки, согласованные с Заказчиком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
25.93.15.120
25.93.15
14.12.30.150
14.12
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 130
Кол-во: 40
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 80
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 30
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