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    Главная / Торги / Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества АО "Газпром космические системы" - легковой транспорт Московская область.

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества АО "Газпром космические системы" - легковой транспорт Московская область.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2019 16:0029.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945263Дата и время окончания срока приема заявок Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Е 016 ТС90 (инв.№ 004682), 2005 г.в.Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945263

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества АО "Газпром космические системы" - легковой транспорт Московская область.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.09.2019 00:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Факс

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    рис, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортное средство - Фольксваген Шаран гос.№ H523EX50 (инв.№ 001320), 2002 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945263Подведение итогов не позднее Транспортное средство - Фольксваген Шаран гос.№ H523EX50 (инв.№ 001320), 2002 г.в. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство - Фольксваген Шаран гос.№ H523EX50 (инв.№ 001320), 2002 г.в.

    Начальная цена

    235 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - Фольксваген Шаран"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Х 645ХА50 (инв.№ 004203), 2005 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945263Подведение итогов не позднее Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Х 645ХА50 (инв.№ 004203), 2005 г.в.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Х 645ХА50 (инв.№ 004203), 2005 г.в.

    Начальная цена

    260 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - TOYOTA COROLLA"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Е 016 ТС90 (инв.№ 004682), 2005 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945263Подведение итогов не позднее Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Е 016 ТС90 (инв.№ 004682), 2005 г.в.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Е 016 ТС90 (инв.№ 004682), 2005 г.в.

    Начальная цена

    230 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - TOYOTA COROLLA"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№В 248ТО150 (инв.№ 005613), 2007 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945263Подведение итогов не позднее Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№В 248ТО150 (инв.№ 005613), 2007 г.в. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№В 248ТО150 (инв.№ 005613), 2007 г.в.

    Начальная цена

    280 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - TOYOTA COROLLA"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Т 484 ТО90 (инв.№ 005620), 2007 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945263Подведение итогов не позднее Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Т 484 ТО90 (инв.№ 005620), 2007 г.в.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Т 484 ТО90 (инв.№ 005620), 2007 г.в.

    Начальная цена

    280 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - TOYOTA COROLLA "

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ В 308ТО150 (инв.№ 005704), 2006 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945263Подведение итогов не позднее Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ В 308ТО150 (инв.№ 005704), 2006 г.в.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ В 308ТО150 (инв.№ 005704), 2006 г.в.

    Начальная цена

    250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - TOYOTA COROLLA "

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ T 685УО150 (инв.№ 005379), 2006 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945263Подведение итогов не позднее Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ T 685УО150 (инв.№ 005379), 2006 г.в. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ T 685УО150 (инв.№ 005379), 2006 г.в.

    Начальная цена

    250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - TOYOTA COROLLA "

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ T 684УО150 (инв.№ 005380), 2006 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945263Подведение итогов не позднее Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ T 684УО150 (инв.№ 005380), 2006 г.в. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ T 684УО150 (инв.№ 005380), 2006 г.в.

    Начальная цена

    250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - TOYOTA COROLLA "

    Кол-во: 1

    Лот 9

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ В 843АР190 (инв.№ 006006).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945263Подведение итогов не позднее Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ В 843АР190 (инв.№ 006006). Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ В 843АР190 (инв.№ 006006).

    Начальная цена

    325 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - TOYOTA COROLLA "

    Кол-во: 1

    Лот 10

    Транспортное средство - TOYOTA HIACE гос.№ В 952ТО150 (инв.№ 005194), 2008 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945263Подведение итогов не позднее Транспортное средство - TOYOTA HIACE гос.№ В 952ТО150 (инв.№ 005194), 2008 г.в. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство - TOYOTA HIACE гос.№ В 952ТО150 (инв.№ 005194), 2008 г.в.

    Начальная цена

    795 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - TOYOTA HIACE"

    Кол-во: 1

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