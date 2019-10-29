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Номер извещения
ГП945263
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества АО "Газпром космические системы" - легковой транспорт Московская область.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
29.09.2019 00:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Факс
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Транспортное средство - Фольксваген Шаран гос.№ H523EX50 (инв.№ 001320), 2002 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство - Фольксваген Шаран гос.№ H523EX50 (инв.№ 001320), 2002 г.в.
Начальная цена
235 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Х 645ХА50 (инв.№ 004203), 2005 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Х 645ХА50 (инв.№ 004203), 2005 г.в.
Начальная цена
260 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Е 016 ТС90 (инв.№ 004682), 2005 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Е 016 ТС90 (инв.№ 004682), 2005 г.в.
Начальная цена
230 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№В 248ТО150 (инв.№ 005613), 2007 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№В 248ТО150 (инв.№ 005613), 2007 г.в.
Начальная цена
280 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Т 484 ТО90 (инв.№ 005620), 2007 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ Т 484 ТО90 (инв.№ 005620), 2007 г.в.
Начальная цена
280 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ В 308ТО150 (инв.№ 005704), 2006 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ В 308ТО150 (инв.№ 005704), 2006 г.в.
Начальная цена
250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ T 685УО150 (инв.№ 005379), 2006 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ T 685УО150 (инв.№ 005379), 2006 г.в.
Начальная цена
250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ T 684УО150 (инв.№ 005380), 2006 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ T 684УО150 (инв.№ 005380), 2006 г.в.
Начальная цена
250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ В 843АР190 (инв.№ 006006).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство - TOYOTA COROLLA гос.№ В 843АР190 (инв.№ 006006).
Начальная цена
325 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Транспортное средство - TOYOTA HIACE гос.№ В 952ТО150 (инв.№ 005194), 2008 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство - TOYOTA HIACE гос.№ В 952ТО150 (инв.№ 005194), 2008 г.в.
Начальная цена
795 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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