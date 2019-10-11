Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на ремонтно-строительные работы в санузлах №№248, 250 2-го этажа; в помещениях ЗС ГО №№ 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, шлюзе и лазе подвала правого крыла; в помещениях №№ 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55 подвала правого крыла; на лестничной клетке (правое крыло), в тамбуре 1-го этажа (правое крыло), на крыльце (правое крыло) и в помещении № 124 1-го этажа корпуса 64а и в помещениях №№ 10, 11 (тамбур), 12 (лестница выхода из цокольного этажа) правого крыла корпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908349800 Уникальный номер закупки 8579 Номер закупки Наименование закупки Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на ремонтно-строительные работы в санузлах №№248, 250 2-го этажа; в помещениях ЗС ГО №№ 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, шлюзе и лазе подвала правого крыла; в помещениях №№ 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55 подвала правого крыла; на лестничной клетке (правое крыло), в тамбуре 1-го этажа (правое крыло), на крыльце (правое крыло) и в помещении № 124 1-го этажа корпуса 64а и в помещениях №№ 10, 11 (тамбур), 12 (лестница выхода из цокольного этажа) правого крыла корпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41 Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение СМСП Способ реализации Дата публикации

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