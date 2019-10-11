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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на ремонтно-строительные работы в санузлах №№248, 250 2-го этажа; в помещениях ЗС ГО №№ 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, шлюзе и лазе подвала правого крыла; в помещениях №№ 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55 подвала правого крыла; на лестничной клетке (правое крыло), в тамбуре 1-го этажа (правое крыло), на крыльце (правое крыло) и в помещении № 124 1-го этажа корпуса 64а и в помещениях №№ 10, 11 (тамбур), 12 (лестница выхода из цокольного этажа) правого крыла корпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на ремонтно-строительные работы в санузлах №№248, 250 2-го этажа; в помещениях ЗС ГО №№ 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, шлюзе и лазе подвала правого крыла; в помещениях №№ 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55 подвала правого крыла; на лестничной клетке (правое крыло), в тамбуре 1-го этажа (правое крыло), на крыльце (правое крыло) и в помещении № 124 1-го этажа корпуса 64а и в помещениях №№ 10, 11 (тамбур), 12 (лестница выхода из цокольного этажа) правого крыла корпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908349800Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах №№248, 250 2-го этажа; в помещениях ЗС ГО №№ 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, шлюзе и лазе подвала правого крыла; в помещениях №№ 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55 подвала правого крыла; на лестничной клетке (правое крыло), в тамбуре 1-го этажа (правое крыло), на крыльце (правое крыло) и в помещении № 124 1-го этажа корпуса 64а и в помещениях №№ 10, 11 (тамбур), 12 (лестница выхода из цокольного этажа) правого крыла корпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908349800

    Уникальный номер закупки

    8579

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на ремонтно-строительные работы в санузлах №№248, 250 2-го этажа; в помещениях ЗС ГО №№ 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, шлюзе и лазе подвала правого крыла; в помещениях №№ 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55 подвала правого крыла; на лестничной клетке (правое крыло), в тамбуре 1-го этажа (правое крыло), на крыльце (правое крыло) и в помещении № 124 1-го этажа корпуса 64а и в помещениях №№ 10, 11 (тамбур), 12 (лестница выхода из цокольного этажа) правого крыла корпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.09.2019 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    Смета с/у

    Смета ЗС ГО

    Смета подвала

    Смета лестница

    Смета тамбур

    Смета крыльцо

    Смета пом.124

    Смета пом.101112

    Сообщение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-38

    Факс

    +7 495 276-29-38

    Адрес электронной почты

    zakupki@almaz-antey.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кашликов Андрей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

    Ключевые слова:

    строительные работы, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах №№248, 250 2-го этажа; в помещениях ЗС ГО №№ 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, шлюзе и лазе подвала правого крыла; в помещениях №№ 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55 подвала правого крыла; на лестничной клетке (правое крыло), в тамбуре 1-го этажа (правое крыло), на крыльце (правое крыло) и в помещении № 124 1-го этажа корпуса 64а и в помещениях №№ 10, 11 (тамбур), 12 (лестница выхода из цокольного этажа) правого крыла корпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 10:0528.10.2019 10:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908349800Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах №№248, 250 2-го этажа; в помещениях ЗС ГО №№ 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, шлюзе и лазе подвала правого крыла; в помещениях №№ 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55 подвала правого крыла; на лестничной клетке (правое крыло), в тамбуре 1-го этажа (правое крыло), на крыльце (правое крыло) и в помещении № 124 1-го этажа корпуса 64а и в помещениях №№ 10, 11 (тамбур), 12 (лестница выхода из цокольного этажа) правого крыла корпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах №№248, 250 2-го этажа; в помещениях ЗС ГО №№ 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, шлюзе и лазе подвала правого крыла; в помещениях №№ 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55 подвала правого крыла; на лестничной клетке (правое крыло), в тамбуре 1-го этажа (правое крыло), на крыльце (правое крыло) и в помещении № 124 1-го этажа корпуса 64а и в помещениях №№ 10, 11 (тамбур), 12 (лестница выхода из цокольного этажа) правого крыла корпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41.

    Начальная цена

    22 666 177,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    226 661,78 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Верейская, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    43.33.29.130

    Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих гибких отделочных материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    43.33

    Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен"

    Кол-во: 570.3

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