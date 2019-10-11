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Номер извещения
31908349800
Уникальный номер закупки
8579
Наименование закупки
Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на ремонтно-строительные работы в санузлах №№248, 250 2-го этажа; в помещениях ЗС ГО №№ 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, шлюзе и лазе подвала правого крыла; в помещениях №№ 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55 подвала правого крыла; на лестничной клетке (правое крыло), в тамбуре 1-го этажа (правое крыло), на крыльце (правое крыло) и в помещении № 124 1-го этажа корпуса 64а и в помещениях №№ 10, 11 (тамбур), 12 (лестница выхода из цокольного этажа) правого крыла корпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2019 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кашликов Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах №№248, 250 2-го этажа; в помещениях ЗС ГО №№ 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, шлюзе и лазе подвала правого крыла; в помещениях №№ 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55 подвала правого крыла; на лестничной клетке (правое крыло), в тамбуре 1-го этажа (правое крыло), на крыльце (правое крыло) и в помещении № 124 1-го этажа корпуса 64а и в помещениях №№ 10, 11 (тамбур), 12 (лестница выхода из цокольного этажа) правого крыла корпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
28.10.201928.10.2019 10:0528.10.2019 10:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908349800Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах №№248, 250 2-го этажа; в помещениях ЗС ГО №№ 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, шлюзе и лазе подвала правого крыла; в помещениях №№ 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55 подвала правого крыла; на лестничной клетке (правое крыло), в тамбуре 1-го этажа (правое крыло), на крыльце (правое крыло) и в помещении № 124 1-го этажа корпуса 64а и в помещениях №№ 10, 11 (тамбур), 12 (лестница выхода из цокольного этажа) правого крыла корпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах №№248, 250 2-го этажа; в помещениях ЗС ГО №№ 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, шлюзе и лазе подвала правого крыла; в помещениях №№ 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55 подвала правого крыла; на лестничной клетке (правое крыло), в тамбуре 1-го этажа (правое крыло), на крыльце (правое крыло) и в помещении № 124 1-го этажа корпуса 64а и в помещениях №№ 10, 11 (тамбур), 12 (лестница выхода из цокольного этажа) правого крыла корпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41.
Начальная цена
22 666 177,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
226 661,78 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Верейская, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
43.33.29.130
43.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 570.3
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