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    Главная / Торги / Закупка регулирующего клапана фирмы NIHON KOSO CO., LTD JAPAN и платы регулятора оборотов скребка mod. SDC-100 фирмы Spectral Drivers & Controls, LTD CANADA для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Закупка регулирующего клапана фирмы NIHON KOSO CO., LTD JAPAN и платы регулятора оборотов скребка mod. SDC-100 фирмы Spectral Drivers & Controls, LTD CANADA для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2019 11:0030.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945278Дата и время окончания срока приема заявок Закупка регулирующего клапана фирмы NIHON KOSO CO., LTD JAPAN и платы регулятора оборотов скребка mod. SDC-100 фирмы Spectral Drivers & Controls, LTD CANADA для нужд АО ХК «Якутуголь»НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945278

    Уникальный номер закупки

    ДКВ-19-ОЗЧиТД-474

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка регулирующего клапана фирмы NIHON KOSO CO., LTD JAPAN и платы регулятора оборотов скребка mod. SDC-100 фирмы Spectral Drivers & Controls, LTD CANADA для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 03:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание 3

    Техническое задание 2.2

    Техническое задание 2.1

    Техническое задание 1.2

    Техническое задание 1.1

    Закупочная документация

    Приложение №3 Отгрузочные реквизиты

    Приложение №2 проект Спецификации

    Приложение №1 проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-28

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Kharkovskaya@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харьковская Наталия Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка регулирующего клапана фирмы NIHON KOSO CO., LTD JAPAN и платы регулятора оборотов скребка mod. SDC-100 фирмы Spectral Drivers & Controls, LTD CANADA для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2019 11:00 GMT +330.10.2019 11:0030.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945278Дата и время окончания срока приема заявок Закупка регулирующего клапана фирмы NIHON KOSO CO., LTD JAPAN и платы регулятора оборотов скребка mod. SDC-100 фирмы Spectral Drivers & Controls, LTD CANADA для нужд АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2019 11:0027.12.2019 11:0027.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945278Подведение итогов не позднее Закупка регулирующего клапана фирмы NIHON KOSO CO., LTD JAPAN и платы регулятора оборотов скребка mod. SDC-100 фирмы Spectral Drivers & Controls, LTD CANADA для нужд АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.201927.12.2019 11:0027.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945278Подведение итогов не позднее Закупка регулирующего клапана фирмы NIHON KOSO CO., LTD JAPAN и платы регулятора оборотов скребка mod. SDC-100 фирмы Spectral Drivers & Controls, LTD CANADA для нужд АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка регулирующего клапана фирмы NIHON KOSO CO., LTD JAPAN и платы регулятора оборотов скребка mod. SDC-100 фирмы Spectral Drivers & Controls, LTD CANADA для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 9. Условия поставки: Ж/д транспортом (контейнер) до ст. Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408, транспортно-экспедиционной компанией (багажом) с обязательным предварительным согласованием с Покупателем наименования ТЭК (транспортно-экспедиционная компания). Транспортные расходы включить в стоимость продукции.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 60 дней с даты поставки. В случае, если сумма договора согласована сторонами в иностранной валюте, оплата поставляемой продукции будет производиться в рублях Российской Федерации по курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату [поставки продукции] [списания денежных средств/дату оплаты и т.д].
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание 3

    30.09.2019

    Техническое задание 2.2

    30.09.2019

    Техническое задание 2.1

    30.09.2019

    Техническое задание 1.2

    30.09.2019

    Техническое задание 1.1

    30.09.2019

    Закупочная документация

    30.09.2019

    Приложение №3 Отгрузочные реквизиты

    30.09.2019

    Приложение №2 проект Спецификации

    30.09.2019

    Приложение №1 проект Договора

    30.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плата регулятора оборотов скребка mod. SDC-100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "710 Е (KOSO) регулирующий клапан STANDART SPECIFICATIONS 710 E Series спецификация серийный №V8LF43"

    Кол-во: 4

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