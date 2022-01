Закупка регулирующего клапана фирмы NIHON KOSO CO., LTD JAPAN и платы регулятора оборотов скребка mod. SDC-100 фирмы Spectral Drivers & Controls, LTD CANADA для нужд АО ХК «Якутуголь»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП945278 Уникальный номер закупки ДКВ-19-ОЗЧиТД-474 Номер закупки Наименование закупки Закупка регулирующего клапана фирмы NIHON KOSO CO., LTD JAPAN и платы регулятора оборотов скребка mod. SDC-100 фирмы Spectral Drivers & Controls, LTD CANADA для нужд АО ХК «Якутуголь» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ

Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь Юридический адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 Почтовый адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 Контактный телефон +7 41147 9-67-28 Факс +7 41147 4-20-24 Адрес электронной почты Nataliya.Kharkovskaya@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Харьковская Наталия Андреевна Место рассмотрения предложений Нерюнгри Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика Ключевые слова: клапан

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru