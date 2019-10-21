Закупка запасных частей для фронтального погрузчика ТО-18 для нужд АО ХК «Якутуголь»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 60 дней с даты поставки. В случае, если сумма договора согласована сторонами в иностранной валюте, оплата поставляемой продукции будет производиться в рублях Российской Федерации по курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату [поставки продукции] [списания денежных средств/дату оплаты и т.д].