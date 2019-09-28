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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме по продаже транспорта и спецтехники (57 лотов). Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже транспорта и спецтехники (57 лотов). Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560г. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945252

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже транспорта и спецтехники (57 лотов). Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.09.2019 12:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП945252_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП945252_first_parts_protocol_17.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_лот_22.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_23.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_24.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_25.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_26.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_29.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_30.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_36.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_37.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_38.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_41.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_44.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_45.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_48.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_49.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_51.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_52.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_53.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_55.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_56.rtf

    ГП945252_second_parts_protocol_57.rtf

    Извещение о торгах

    Инструкция по переводу задатка

    Перечень лиц по просмотру и тех состоянию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Почтовый адрес

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    транспорт, кран

    Список лотов

    Лот 1

    Автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41

    Начальная цена

    768 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41

    Начальная цена

    768 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20

    Начальная цена

    876 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/494007/name/5db7da85415c42.07637456

    18.12.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/532478/name/5dfa1ee121f363.66456935

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Трактор 'Беларус' 82.1.57

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Трактор 'Беларус' 82.1.57г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор 'Беларус' 82.1.57г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Трактор 'Беларус' 82.1.57г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Трактор 'Беларус' 82.1.57г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Трактор 'Беларус' 82.1.57г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трактор 'Беларус' 82.1.57

    Начальная цена

    324 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495510/name/5db9cefae1bca4.88809658

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трактор 'Беларус' 82.1.57"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Кран автомобильный КС-45717-1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок кран автомобильный КС-45717-1г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок кран автомобильный КС-45717-1г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения кран автомобильный КС-45717-1г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее кран автомобильный КС-45717-1г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее кран автомобильный КС-45717-1г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кран автомобильный КС-45717-1

    Начальная цена

    1 092 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кран автомобильный КС-45717-1"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOT

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOT

    Начальная цена

    372 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOT"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    680302 автомобиль с краном-манипулятором

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок 680302 автомобиль с краном-манипуляторомг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок 680302 автомобиль с краном-манипуляторомг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения 680302 автомобиль с краном-манипуляторомг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее 680302 автомобиль с краном-манипуляторомг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее 680302 автомобиль с краном-манипуляторомг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    680302 автомобиль с краном-манипулятором

    Начальная цена

    720 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495511/name/5db9cf4953a0e8.70221491

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "680302 автомобиль с краном-манипулятором"

    Кол-во: 1

    Лот 9

    Снегоход 'Буран СБ64ОА'

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Снегоход 'Буран СБ64ОА'

    Начальная цена

    48 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495512/name/5db9cffe124b77.02805941

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Снегоход 'Буран СБ64ОА'"

    Кол-во: 1

    Лот 10

    Снегоход 'Буран СБ64ОА'

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Снегоход 'Буран СБ64ОА'

    Начальная цена

    48 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Снегоход 'Буран СБ64ОА'"

    Кол-во: 1

    Лот 11

    Передвижная лаборатория 3035FL

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Передвижная лаборатория 3035FLг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Передвижная лаборатория 3035FLг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Передвижная лаборатория 3035FLг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Передвижная лаборатория 3035FLг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Передвижная лаборатория 3035FLг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Передвижная лаборатория 3035FL

    Начальная цена

    168 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Передвижная лаборатория 3035FL"

    Кол-во: 1

    Лот 12

    Снегоход "Буран" СБ-640МД

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Снегоход "Буран" СБ-640МД

    Начальная цена

    48 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495513/name/5db9d12dcf00b6.91922188

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Снегоход "Буран" СБ-640МД"

    Кол-во: 1

    Лот 13

    ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944

    Начальная цена

    156 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944"

    Кол-во: 1

    Лот 14

    МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/494075/name/5db7e110a015c8.37789651

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ"

    Кол-во: 1

    Лот 15

    АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213"

    Кол-во: 1

    Лот 16

    АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560

    Начальная цена

    1 812 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495514/name/5db9d1e4bebd39.77674838

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560"

    Кол-во: 1

    Лот 17

    Шевроле Нива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Шевроле Ниваг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Шевроле Ниваг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Шевроле Ниваг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Шевроле Ниваг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Шевроле Ниваг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шевроле Нива

    Начальная цена

    156 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/494028/name/5db7dc9e9e7be4.39107514

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шевроле Нива"

    Кол-во: 1

    Лот 18

    ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕРг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕРг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕРг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕРг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕРг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕР

    Начальная цена

    480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495516/name/5db9d4aa46e454.10745689

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕР"

    Кол-во: 1

    Лот 19

    ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBER

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBERг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBERг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBERг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBERг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBERг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBER

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBER"

    Кол-во: 1

    Лот 20

    Лодка Казанка -5м-4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Лодка Казанка -5м-4 г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Лодка Казанка -5м-4 г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Лодка Казанка -5м-4 г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Лодка Казанка -5м-4 г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Лодка Казанка -5м-4 г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лодка Казанка -5м-4

    Начальная цена

    60 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/494084/name/5db7e1e6811764.03536205

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лодка Казанка -5м-4"

    Кол-во: 1

    Лот 21

    ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495517/name/5db9d5832eb095.10870976

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57"

    Кол-во: 1

    Лот 22

    Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57

    Начальная цена

    264 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495518/name/5db9d64b9c75a5.11727068

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57"

    Кол-во: 1

    Лот 23

    Экскаватор ЭО-33211 А к

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок экскаватор ЭО-33211 А кг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок экскаватор ЭО-33211 А кг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения экскаватор ЭО-33211 А кг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее экскаватор ЭО-33211 А кг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее экскаватор ЭО-33211 А кг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экскаватор ЭО-33211 А к

    Начальная цена

    228 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/494110/name/5db7e5f4c67ed2.87472674

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "экскаватор ЭО-33211 А к"

    Кол-во: 1

    Лот 24

    Трактор "Беларус 82.1"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Трактор "Беларус 82.1"г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор "Беларус 82.1"г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Трактор "Беларус 82.1"г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Трактор "Беларус 82.1"г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Трактор "Беларус 82.1"г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трактор "Беларус 82.1"

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495519/name/5db9d904e3d6b4.03441492

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трактор "Беларус 82.1""

    Кол-во: 1

    Лот 25

    Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495521/name/5db9e6067d4a66.56997056

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)"

    Кол-во: 1

    Лот 26

    Автобус TOYOTA HIACE

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Автобус TOYOTA HIACEг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус TOYOTA HIACEг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Автобус TOYOTA HIACEг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Автобус TOYOTA HIACEг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Автобус TOYOTA HIACEг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус TOYOTA HIACE

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495520/name/5db9e5587b41a1.12437289

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобус TOYOTA HIACE"

    Кол-во: 1

    Лот 27

    Снегоход СБ 640 А Буран

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Снегоход СБ 640 А Буран

    Начальная цена

    48 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Снегоход СБ 640 А Буран"

    Кол-во: 1

    Лот 28

    Снегоход СБ 640 А Буран

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Снегоход СБ 640 А Буран

    Начальная цена

    48 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Снегоход СБ 640 А Буран"

    Кол-во: 1

    Лот 29

    Снегоход "Буpан" СБ-640А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход "Буpан" СБ-640Аг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход "Буpан" СБ-640Аг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход "Буpан" СБ-640Аг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход "Буpан" СБ-640Аг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход "Буpан" СБ-640Аг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Снегоход "Буpан" СБ-640А

    Начальная цена

    36 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495522/name/5db9e69f6f8053.34978798

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Снегоход "Буpан" СБ-640А"

    Кол-во: 1

    Лот 30

    Буран СБ-640А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Буран СБ-640Аг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Буран СБ-640Аг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Буран СБ-640Аг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Буран СБ-640Аг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Буран СБ-640Аг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Буран СБ-640А

    Начальная цена

    12 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/494114/name/5db7e6d1deccd9.90420550

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Буран СБ-640А"

    Кол-во: 1

    Лот 31

    ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023

    Начальная цена

    96 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023"

    Кол-во: 1

    Лот 32

    Мотовездеход YAMAHA YFM450FWAN

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Мотовездеход YAMAHA YFM450FWANг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Мотовездеход YAMAHA YFM450FWANг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Мотовездеход YAMAHA YFM450FWANг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Мотовездеход YAMAHA YFM450FWANг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Мотовездеход YAMAHA YFM450FWANг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мотовездеход YAMAHA YFM450FWAN

    Начальная цена

    192 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотовездеход YAMAHA YFM450FWAN"

    Кол-во: 1

    Лот 33

    ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944

    Начальная цена

    96 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944"

    Кол-во: 1

    Лот 34

    Снегоход "Буран" СБ-640МД

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Снегоход "Буран" СБ-640МД

    Начальная цена

    48 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Снегоход "Буран" СБ-640МД"

    Кол-во: 1

    Лот 35

    ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944

    Начальная цена

    156 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944"

    Кол-во: 1

    Лот 36

    Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup

    Начальная цена

    204 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/494118/name/5db7e77b33ce86.61475097

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup"

    Кол-во: 1

    Лот 37

    Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISER

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISERг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISERг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISERг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISERг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISERг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISER

    Начальная цена

    228 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495523/name/5db9e722a0f413.27710005

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISER"

    Кол-во: 1

    Лот 38

    Тойота Лэнд Крузер легковой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Тойота Лэнд Крузер легковойг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Тойота Лэнд Крузер легковойг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Тойота Лэнд Крузер легковойг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Тойота Лэнд Крузер легковойг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Тойота Лэнд Крузер легковойг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тойота Лэнд Крузер легковой

    Начальная цена

    228 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495524/name/5db9e84e519cc2.73662830

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тойота Лэнд Крузер легковой"

    Кол-во: 1

    Лот 39

    ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOT

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOTг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOTг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOTг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOTг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOTг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOT

    Начальная цена

    96 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOT"

    Кол-во: 1

    Лот 40

    ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOT

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOTг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOTг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOTг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOTг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOTг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOT

    Начальная цена

    216 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOT"

    Кол-во: 1

    Лот 41

    Трактор МТЗ-80.1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Трактор МТЗ-80.1г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор МТЗ-80.1г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Трактор МТЗ-80.1г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Трактор МТЗ-80.1г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Трактор МТЗ-80.1г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трактор МТЗ-80.1

    Начальная цена

    108 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495525/name/5db9e8a7cce702.03247731

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трактор МТЗ-80.1"

    Кол-во: 1

    Лот 42

    Снегоход Буран С-640 А1/Ц

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход Буран С-640 А1/Цг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход Буран С-640 А1/Цг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход Буран С-640 А1/Цг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход Буран С-640 А1/Цг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход Буран С-640 А1/Цг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Снегоход Буран С-640 А1/Ц

    Начальная цена

    24 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Снегоход Буран С-640 А1/Ц"

    Кол-во: 1

    Лот 43

    СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 Аг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 Аг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 Аг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 Аг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 Аг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 А

    Начальная цена

    756 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 А"

    Кол-во: 1

    Лот 44

    АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495526/name/5db9e9564a1141.04483862

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373"

    Кол-во: 1

    Лот 45

    Cнегоход "Буран" СБ-640А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Cнегоход "Буран" СБ-640Аг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Cнегоход "Буран" СБ-640Аг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Cнегоход "Буран" СБ-640Аг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Cнегоход "Буран" СБ-640Аг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Cнегоход "Буран" СБ-640Аг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Cнегоход "Буран" СБ-640А

    Начальная цена

    48 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/494121/name/5db7e85257f6a0.94813235

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Cнегоход "Буран" СБ-640А"

    Кол-во: 1

    Лот 46

    ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944

    Начальная цена

    156 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944"

    Кол-во: 1

    Лот 47

    Грузовой УАЗ-390944

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой УАЗ-390944г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой УАЗ-390944г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Грузовой УАЗ-390944г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-390944г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-390944г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой УАЗ-390944

    Начальная цена

    144 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грузовой УАЗ-390944"

    Кол-во: 1

    Лот 48

    ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944

    Начальная цена

    144 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495527/name/5db9e9db4c5456.97166151

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944"

    Кол-во: 1

    Лот 49

    ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944

    Начальная цена

    144 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/494129/name/5db7e96c6c9dc5.11379838

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944"

    Кол-во: 1

    Лот 50

    УАЗ-390944

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ-390944г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ-390944г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения УАЗ-390944г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее УАЗ-390944г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее УАЗ-390944г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    УАЗ-390944

    Начальная цена

    144 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УАЗ-390944"

    Кол-во: 1

    Лот 51

    Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup

    Начальная цена

    192 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/494136/name/5db7ea17cc61f1.44416519

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup"

    Кол-во: 1

    Лот 52

    Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup

    Начальная цена

    204 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495528/name/5db9ea5c3da498.34545967

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup"

    Кол-во: 1

    Лот 53

    Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup

    Начальная цена

    228 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495529/name/5db9eae5dff4e4.70851161

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup"

    Кол-во: 2

    Лот 54

    Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402

    Начальная цена

    48 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402"

    Кол-во: 1

    Лот 55

    АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560г. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560

    Начальная цена

    1 812 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495530/name/5db9eb7a5705c8.39311146

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560"

    Кол-во: 1

    Лот 56

    АВТОБУС TOYOTA HIACE

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС TOYOTA HIACEг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС TOYOTA HIACEг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения АВТОБУС TOYOTA HIACEг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС TOYOTA HIACEг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС TOYOTA HIACEг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОБУС TOYOTA HIACE

    Начальная цена

    384 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495531/name/5db9ec3a9547e9.57294051

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АВТОБУС TOYOTA HIACE"

    Кол-во: 1

    Лот 57

    ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOT

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва

    Дата и время проведения

    30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOT

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/495532/name/5db9edcfdb0a07.55126722

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOT"

    Кол-во: 1

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    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 12:00
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