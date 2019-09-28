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Номер извещения
ГП945252
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме по продаже транспорта и спецтехники (57 лотов). Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2019 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41
Начальная цена
768 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автогидроподъемник ВС-22.05 УРАЛ-4320-1151-41
Начальная цена
768 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль с краном-манипулятором 58491L 58491-0000010-20
Начальная цена
876 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Трактор 'Беларус' 82.1.57
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Трактор 'Беларус' 82.1.57г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор 'Беларус' 82.1.57г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Трактор 'Беларус' 82.1.57г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Трактор 'Беларус' 82.1.57г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трактор 'Беларус' 82.1.57
Начальная цена
324 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Кран автомобильный КС-45717-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок кран автомобильный КС-45717-1г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок кран автомобильный КС-45717-1г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения кран автомобильный КС-45717-1г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее кран автомобильный КС-45717-1г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кран автомобильный КС-45717-1
Начальная цена
1 092 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOT
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOT
Начальная цена
372 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
680302 автомобиль с краном-манипулятором
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок 680302 автомобиль с краном-манипуляторомг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок 680302 автомобиль с краном-манипуляторомг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения 680302 автомобиль с краном-манипуляторомг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее 680302 автомобиль с краном-манипуляторомг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
680302 автомобиль с краном-манипулятором
Начальная цена
720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Снегоход 'Буран СБ64ОА'
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Снегоход 'Буран СБ64ОА'
Начальная цена
48 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Снегоход 'Буран СБ64ОА'
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход 'Буран СБ64ОА'г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Снегоход 'Буран СБ64ОА'
Начальная цена
48 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Передвижная лаборатория 3035FL
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Передвижная лаборатория 3035FLг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Передвижная лаборатория 3035FLг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Передвижная лаборатория 3035FLг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Передвижная лаборатория 3035FLг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передвижная лаборатория 3035FL
Начальная цена
168 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Снегоход "Буран" СБ-640МД
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Снегоход "Буран" СБ-640МД
Начальная цена
48 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944
Начальная цена
156 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МКСМ-800 МАШИНА КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
28
Документация лота
Кол-во: 1
АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОБУС 13 ПМ ГАЗ 32213
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОБУС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ О 560
Начальная цена
1 812 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Шевроле Нива
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Шевроле Ниваг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Шевроле Ниваг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Шевроле Ниваг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Шевроле Ниваг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шевроле Нива
Начальная цена
156 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕРг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕРг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕРг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕРг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛЕГКОВОЙ ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕР
Начальная цена
480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBER
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBERг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBERг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBERг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBERг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛЕГКОВОЙ VOLGA SIBER
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лодка Казанка -5м-4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Лодка Казанка -5м-4 г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Лодка Казанка -5м-4 г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Лодка Казанка -5м-4 г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Лодка Казанка -5м-4 г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лодка Казанка -5м-4
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1.57
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экскаватор ЭО 26121ВЗ/82 на тракторе МТЗ.82.1.57
Начальная цена
264 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Экскаватор ЭО-33211 А к
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок экскаватор ЭО-33211 А кг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок экскаватор ЭО-33211 А кг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения экскаватор ЭО-33211 А кг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее экскаватор ЭО-33211 А кг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экскаватор ЭО-33211 А к
Начальная цена
228 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Трактор "Беларус 82.1"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Трактор "Беларус 82.1"г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор "Беларус 82.1"г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Трактор "Беларус 82.1"г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Трактор "Беларус 82.1"г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трактор "Беларус 82.1"
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трактор "Беларус-82-1" (зав.№80883854)
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Автобус TOYOTA HIACE
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Автобус TOYOTA HIACEг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус TOYOTA HIACEг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Автобус TOYOTA HIACEг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Автобус TOYOTA HIACEг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус TOYOTA HIACE
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Снегоход СБ 640 А Буран
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Снегоход СБ 640 А Буран
Начальная цена
48 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Снегоход СБ 640 А Буран
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход СБ 640 А Буранг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Снегоход СБ 640 А Буран
Начальная цена
48 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Снегоход "Буpан" СБ-640А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход "Буpан" СБ-640Аг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход "Буpан" СБ-640Аг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход "Буpан" СБ-640Аг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход "Буpан" СБ-640Аг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Снегоход "Буpан" СБ-640А
Начальная цена
36 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Буран СБ-640А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Буран СБ-640Аг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Буран СБ-640Аг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Буран СБ-640Аг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Буран СБ-640Аг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Буран СБ-640А
Начальная цена
12 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ ГАЗ-33023
Начальная цена
96 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Мотовездеход YAMAHA YFM450FWAN
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Мотовездеход YAMAHA YFM450FWANг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Мотовездеход YAMAHA YFM450FWANг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Мотовездеход YAMAHA YFM450FWANг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Мотовездеход YAMAHA YFM450FWANг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мотовездеход YAMAHA YFM450FWAN
Начальная цена
192 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944
Начальная цена
96 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Снегоход "Буран" СБ-640МД
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход "Буран" СБ-640МДг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Снегоход "Буран" СБ-640МД
Начальная цена
48 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944
Начальная цена
156 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup
Начальная цена
204 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISER
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISERг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISERг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISERг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISERг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой универсал ТОЙОТА LAND CRUISER
Начальная цена
228 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Тойота Лэнд Крузер легковой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Тойота Лэнд Крузер легковойг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Тойота Лэнд Крузер легковойг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Тойота Лэнд Крузер легковойг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Тойота Лэнд Крузер легковойг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тойота Лэнд Крузер легковой
Начальная цена
228 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOT
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOTг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOTг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOTг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOTг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ UAZ PATRIOT
Начальная цена
96 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOT
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOTг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOTг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOTг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOTг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛЕГКОВОЙ А/М,UAZ PATRIOT
Начальная цена
216 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Трактор МТЗ-80.1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Трактор МТЗ-80.1г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор МТЗ-80.1г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Трактор МТЗ-80.1г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Трактор МТЗ-80.1г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трактор МТЗ-80.1
Начальная цена
108 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Снегоход Буран С-640 А1/Ц
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход Буран С-640 А1/Цг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход Буран С-640 А1/Цг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход Буран С-640 А1/Цг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход Буран С-640 А1/Цг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Снегоход Буран С-640 А1/Ц
Начальная цена
24 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 Аг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 Аг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 Аг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 Аг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАТРА815 УДС-114 А
Начальная цена
756 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОБУС, 19+1 МЕСТ 32373
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Cнегоход "Буран" СБ-640А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Cнегоход "Буран" СБ-640Аг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Cнегоход "Буран" СБ-640Аг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Cнегоход "Буран" СБ-640Аг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Cнегоход "Буран" СБ-640Аг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Cнегоход "Буран" СБ-640А
Начальная цена
48 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944
Начальная цена
156 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Грузовой УАЗ-390944
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой УАЗ-390944г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой УАЗ-390944г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Грузовой УАЗ-390944г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-390944г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой УАЗ-390944
Начальная цена
144 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944
Начальная цена
144 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
30
Документация лота
Кол-во: 1
ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ УАЗ-390944
Начальная цена
144 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
УАЗ-390944
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ-390944г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ-390944г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения УАЗ-390944г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее УАЗ-390944г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ-390944
Начальная цена
144 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup
Начальная цена
192 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup
Начальная цена
204 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickupг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой УАЗ-23632 UAZ Pickup
Начальная цена
228 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 2
Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Снегоход "Буран" СБ-640А (зав.№ 114008050402
Начальная цена
48 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560г. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОБУС MERCEDES BENZ O 560
Начальная цена
1 812 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
АВТОБУС TOYOTA HIACE
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС TOYOTA HIACEг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС TOYOTA HIACEг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения АВТОБУС TOYOTA HIACEг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее АВТОБУС TOYOTA HIACEг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОБУС TOYOTA HIACE
Начальная цена
384 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOT
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2019 16:00 GMT +327.10.2019 16:0027.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945252Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945252Дата окончания срока рассмотрения заявок ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва
Дата и время проведения
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945252Дата и время проведения ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945252Подведение итогов не позднее ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOTг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛЕГКОВОЙ А/М UAZ PATRIOT
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Кол-во: 1
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