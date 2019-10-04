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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908349636
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кондитерских продуктов 81п
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2019 07:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Контактный телефон
+7 3467 36-19-16
Факс
+7 3467 36-19-06
Адрес электронной почты
Logistika.ugrakor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Силкин Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, кабинет 504
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кондитерских продуктов
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.201907.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908349636Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка кондитерских продуктовг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, кабинет 504
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 15:0007.10.2019 15:0007.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908349636Подведение итогов не позднее Поставка кондитерских продуктовг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, кабинет 504
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кондитерских продуктов
Начальная цена
538 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
46.36
46.36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1655.2
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