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Номер извещения
ГП945242
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлургического сырья
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2019 07:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-66-16
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
D.Shatalov@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаталов Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Орск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка сырья для металлургии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 13:00 GMT +308.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945242Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сырья для металлургииОрск
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 13:0008.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945242Дата и время вскрытия заявок Закупка сырья для металлургииОрск
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 16:0011.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945242Подведение итогов не позднее Закупка сырья для металлургииОрск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сырья для металлургии
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка согласно заявке Заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Орск проспект Мира 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
24.45.23
24.42.11.130
24.10.12.310
24.10.12.270
24.10.12.170
24.10.12.160
24.10.12.120
24.10.12.110
07.10.10.150
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 15
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