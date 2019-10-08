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    Главная / Торги / Закупка металлургического сырья

    Закупка металлургического сырья

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945242Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сырья для металлургииОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945242

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлургического сырья

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.09.2019 07:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-66-16

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    D.Shatalov@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаталов Дмитрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сырья для металлургии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 13:00 GMT +308.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945242Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сырья для металлургииОрск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 13:0008.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945242Дата и время вскрытия заявок Закупка сырья для металлургииОрск

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2019 16:0011.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945242Подведение итогов не позднее Закупка сырья для металлургииОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945242Подведение итогов не позднее Закупка сырья для металлургииОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сырья для металлургии

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка согласно заявке Заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, г. Орск проспект Мира 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика. Условия и срок поставки продукции: в период с 4 квартала 2019г. до 31.01.2020г. на склад Заказчика, город Орск, пр. Мира, 12. Данный объем не окончательный, возможны изменения. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш-Горное оборудование». Готовность приступить к поставке по факту получения гарантийного письма ООО «Уралмаш-Горное Оборудование».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    24.45.23

    Плиты, листы, полосы, лента и фольга никелевые

    24.42.11.130

    Алюминий вторичный и его сплавы

    24.10.12.310

    Ферросиликомарганец

    24.10.12.270

    Феррохром

    24.10.12.170

    Феррованадий

    24.10.12.160

    Ферромолибден

    24.10.12.120

    Силикокальций

    24.10.12.110

    Ферросилиций

    07.10.10.150

    Окатыши железорудные (окисленные)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещние

    28.09.2019

    Закупочная документация

    28.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 9

    "Позиция 8"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Пустое наименование поставщика"

    Кол-во: 15

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