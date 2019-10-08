www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП945243
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлолома
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2019 07:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-66-16
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
D.Shatalov@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаталов Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Орск
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка металлолома.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 13:00 GMT +308.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945243Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлолома. Орск
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 13:0008.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945243Дата и время вскрытия заявок Закупка металлолома. Орск
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 16:0011.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945243Подведение итогов не позднее Закупка металлолома. Орск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлолома.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ежемесячная потребность 1500 тн. Поставка в период с 4 квартала 2019г. по 31.01.2020г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Орск проспект Мира 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
24
Документация лота
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.