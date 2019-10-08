Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика. Условия и срок поставки продукции: в период с 4 квартала 2019г. до 31.01.2020г. на склад Заказчика, город Орск, пр. Мира, 12. Данный объем не окончательный, возможны изменения. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш-Горное оборудование». Готовность приступить к поставке по факту получения гарантийного письма ООО «Уралмаш-Горное Оборудование».