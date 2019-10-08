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    Главная / Торги / Частичный ремонт мягкой кровли наплавляемыми битумными материалами.

    Частичный ремонт мягкой кровли наплавляемыми битумными материалами.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945244Дата и время окончания срока приема заявок Частичный ремонт мягкой кровли наплавляемыми битумными материалами. Участки определяются Заказчиком. Гарантия на выполненные работы не менее 1 год.ОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945244

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Частичный ремонт мягкой кровли наплавляемыми битумными материалами.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.09.2019 07:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Извещение

    ГП945244_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-66-16

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Bezverhnya@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Безверхняя Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Частичный ремонт мягкой кровли наплавляемыми битумными материалами. Участки определяются Заказчиком. Гарантия на выполненные работы не менее 1 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 13:00 GMT +308.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945244Дата и время окончания срока приема заявок Частичный ремонт мягкой кровли наплавляемыми битумными материалами. Участки определяются Заказчиком. Гарантия на выполненные работы не менее 1 год.Орск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 13:0008.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945244Дата и время вскрытия заявок Частичный ремонт мягкой кровли наплавляемыми битумными материалами. Участки определяются Заказчиком. Гарантия на выполненные работы не менее 1 год.Орск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201914.10.2019 16:0014.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945244Подведение итогов не позднее Частичный ремонт мягкой кровли наплавляемыми битумными материалами. Участки определяются Заказчиком. Гарантия на выполненные работы не менее 1 год.Орск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Частичный ремонт мягкой кровли наплавляемыми битумными материалами. Участки определяются Заказчиком. Гарантия на выполненные работы не менее 1 год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем выполняемых работ определяется Заказчиком

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ. - Объем работы определяется Заказчиком. - Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности. - По окончании работ, в течение 3-х дней произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ. - Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 1 года со дня подписания сторонами акта сдачи- приёмки работ - По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в процессе работ и после производства ремонтных работ. - Подрядчик имеет право для ознакомления с объемами работ выехать на место их проведения по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира 12, промзона. Участник должен предварительно уведомить Заказчика о своем приезде. - Расчет стоимости за 1м^2 ремонтных работ должен быть выполнен с учетом стоимости материалов и без учета стоимости материалов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19

    Работы кровельные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещние

    28.09.2019

    Закупочная документация

    28.09.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/544013/name/5e0a28096a1002.54355036

    30.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кровельные работы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кровельные работы"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    17.08.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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