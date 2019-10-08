Частичный ремонт мягкой кровли наплавляемыми битумными материалами.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ. - Объем работы определяется Заказчиком. - Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности. - По окончании работ, в течение 3-х дней произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ. - Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 1 года со дня подписания сторонами акта сдачи- приёмки работ - По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в процессе работ и после производства ремонтных работ. - Подрядчик имеет право для ознакомления с объемами работ выехать на место их проведения по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира 12, промзона. Участник должен предварительно уведомить Заказчика о своем приезде. - Расчет стоимости за 1м^2 ремонтных работ должен быть выполнен с учетом стоимости материалов и без учета стоимости материалов.