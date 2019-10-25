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Номер извещения
ГП945236
Уникальный номер закупки
864
Наименование закупки
Ремонтные работы механизма деления зубодолбежного станка ф. «MAAG» мод. SH 180/300 инв. № 05-0428048 ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 18:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-55-04
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
v.tikhov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихов Вадим Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Ремонтные работы механизма деления зубодолбежного станка ф. «MAAG» мод. SH 180/300 инв. № 05-0428048 ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.10.2019 11:00 GMT +325.10.2019 11:0025.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945236Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтные работы механизма деления зубодолбежного станка ф. «MAAG» мод. SH 180/300 инв. № 05-0428048 ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.10.2019 11:0025.10.2019 11:0025.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945236Дата и время вскрытия заявок Ремонтные работы механизма деления зубодолбежного станка ф. «MAAG» мод. SH 180/300 инв. № 05-0428048 ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 15:0015.11.2019 15:0015.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945236Подведение итогов не позднее Ремонтные работы механизма деления зубодолбежного станка ф. «MAAG» мод. SH 180/300 инв. № 05-0428048 ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.11.201915.11.2019 15:0015.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945236Подведение итогов не позднее Ремонтные работы механизма деления зубодолбежного станка ф. «MAAG» мод. SH 180/300 инв. № 05-0428048 ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонтные работы механизма деления зубодолбежного станка ф. «MAAG» мод. SH 180/300 инв. № 05-0428048 ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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