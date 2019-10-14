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    Главная / Торги / Поставка колесных тракторов

    Поставка колесных тракторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 09:0014.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945233Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колесного трактора ПочепПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945233

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка колесных тракторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 18:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕПСКИЙ МЕХАНИКО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ ПОЧЕПСКИЙ МЕХАНИКО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

    Юридический адрес

    243400, Российская Федерация, Брянская область, Почеп, Б.Калькова, 15

    Почтовый адрес

    243400, Российская Федерация, Брянская область, Почеп, Б.Калькова, 15

    Контактный телефон

    +7 960 563-97-97

    Факс

    Адрес электронной почты

    jakubov.1975@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кулякин Виктор Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Почеп

    Закупки и тендеры Брянская область

    Закупки и тендеры Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка колесного трактора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 09:00 GMT +314.10.2019 09:0014.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945233Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колесного трактора Почеп

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.10.2019 09:0014.10.2019 09:0014.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945233Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка колесного трактора Почеп

    Дата и время проведения

    15.10.2019 10:0015.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945233Дата и время проведения Поставка колесного трактора Почеп

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2019 16:0015.10.2019 16:0015.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945233Подведение итогов не позднее Поставка колесного трактора Почеп

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 16:0015.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945233Подведение итогов не позднее Поставка колесного трактора Почеп

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка колесного трактора

    Начальная цена

    13 581 510,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 единицы

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская область, г. Почеп, ул. Б. Калькова, д.15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка в течении 5 рабочих дней с момента подписания договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБПОУ ПОЧЕПСКИЙ МЕХАНИКО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ ПОЧЕПСКИЙ МЕХАНИКО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

    Адрес местонахождения

    243400, Российская Федерация, Брянская область, Почеп, Б.Калькова, 15

    Классификатор ОКПД2

    28.30.23.110

    Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВт

    Классификатор ОКВЭД2

    28.30

    Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

    Документация лота

    Техническое задание

    27.09.2019

    Аукционая документация

    27.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства"

    Кол-во: 2

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