www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП945233
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка колесных тракторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 18:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
243400, Российская Федерация, Брянская область, Почеп, Б.Калькова, 15
Почтовый адрес
243400, Российская Федерация, Брянская область, Почеп, Б.Калькова, 15
Контактный телефон
+7 960 563-97-97
Факс
Адрес электронной почты
jakubov.1975@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кулякин Виктор Олегович
Место рассмотрения предложений
Почеп
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка колесного трактора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 09:00 GMT +314.10.2019 09:0014.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945233Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колесного трактора Почеп
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2019 09:0014.10.2019 09:0014.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945233Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка колесного трактора Почеп
Дата и время проведения
15.10.2019 10:0015.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945233Дата и время проведения Поставка колесного трактора Почеп
Подведение итогов не позднее
15.10.2019 16:0015.10.2019 16:0015.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945233Подведение итогов не позднее Поставка колесного трактора Почеп
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка колесного трактора
Начальная цена
13 581 510,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 единицы
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская область, г. Почеп, ул. Б. Калькова, д.15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБПОУ ПОЧЕПСКИЙ МЕХАНИКО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Все закупки и тендеры ГБПОУ ПОЧЕПСКИЙ МЕХАНИКО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Адрес местонахождения
243400, Российская Федерация, Брянская область, Почеп, Б.Калькова, 15
28.30.23.110
28.30
Документация лота
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.