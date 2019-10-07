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Номер извещения
ГП945237
Уникальный номер закупки
19-П/106
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание комплексной услуги обеспечения видеосвязи и трансляций мероприятий, проводимых в помещениях Точек кипения в городах Российской Федерации для нужд Автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» (АНО «Платформа НТИ»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 19:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Контактный телефон
+7 916 992-80-04
Факс
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Адрес электронной почты
tender@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Селютина Элина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплексной услуги обеспечения видеосвязи и трансляций мероприятий, проводимых в помещениях Точек кипения в городах Российской Федерации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945237Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплексной услуги обеспечения видеосвязи и трансляций мероприятий, проводимых в помещениях Точек кипения в городах Российской ФедерацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 12:0007.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945237Дата и время вскрытия заявок Оказание комплексной услуги обеспечения видеосвязи и трансляций мероприятий, проводимых в помещениях Точек кипения в городах Российской ФедерацииМосква
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 19:0014.10.2019 19:0014.10.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945237Подведение итогов не позднее Оказание комплексной услуги обеспечения видеосвязи и трансляций мероприятий, проводимых в помещениях Точек кипения в городах Российской ФедерацииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплексной услуги обеспечения видеосвязи и трансляций мероприятий, проводимых в помещениях Точек кипения в городах Российской Федерации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Техническом задании и Документации процедуры закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Техническом заданииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
J
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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