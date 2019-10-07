Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание комплексной услуги обеспечения видеосвязи и трансляций мероприятий, проводимых в помещениях Точек кипения в городах Российской Федерации для нужд Автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» (АНО «Платформа НТИ»)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП945237 Уникальный номер закупки 19-П/106 Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание комплексной услуги обеспечения видеосвязи и трансляций мероприятий, проводимых в помещениях Точек кипения в городах Российской Федерации для нужд Автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» (АНО «Платформа НТИ») Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ» Юридический адрес 123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2 Почтовый адрес 123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2 Контактный телефон +7 916 992-80-04 Факс {} Адрес электронной почты tender@nti.work Ф.И.О. контактного лица Селютина Элина Евгеньевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

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