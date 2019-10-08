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Номер извещения
ГП945222
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение ремонтных работ по восстановлению футеровки газовой термической печи №31
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 17:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 911 972-02-09
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Arina.Bashanova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Башанова Арина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Проведение ремонтных работ по восстановлению футеровки газовой термической печи №31
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 08:00 GMT +308.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945222Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ремонтных работ по восстановлению футеровки газовой термической печи №31 Колпино
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 08:3008.10.2019 08:3008.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945222Дата и время вскрытия заявок Проведение ремонтных работ по восстановлению футеровки газовой термической печи №31 Колпино
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 11:0018.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945222Подведение итогов не позднее Проведение ремонтных работ по восстановлению футеровки газовой термической печи №31 Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение ремонтных работ по восстановлению футеровки газовой термической печи №31
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заявкой и ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, ПАО "Ижорские заводы"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
43.99.90.120
43.99.9
Документация лота
Кол-во: 1
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