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Номер извещения
31908349158
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка узлов и систем центробежного компрессора НЦ10С/150.0000-000 из состава агрегата газоперекачивающе-го ГКА-16-02
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 17:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-73-99
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
eav921@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Есюнин А. В.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО "НПО "Искра"
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Изготовление и поставка узлов и систем центробежного компрессора НЦ10С/150.0000-000 из состава агрегата газоперекачивающего ГКА-16-02
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.11.201904.11.2019 15:0004.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908349158Подведение итогов не позднее изготовление и поставка узлов и систем центробежного компрессора НЦ10С/150.0000-000 из состава агрегата газоперекачивающего ГКА-16-02614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО "НПО "Искра"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка узлов и систем центробежного компрессора НЦ10С/150.0000-000 из состава агрегата газоперекачивающего ГКА-16-02
Начальная цена
1 476 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.99
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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