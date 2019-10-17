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Номер извещения
ГП945220
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оцинкованного листа.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 17:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-25 доб. 89122405705
Факс
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Адрес электронной почты
Anna.Shmarykina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шмарыкина Анна Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оцинкованного листа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 12:00 GMT +317.10.2019 12:0017.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945220Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оцинкованного листа. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2019 12:0017.10.2019 12:0017.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945220Дата и время вскрытия заявок Поставка оцинкованного листа. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 07:0030.11.2019 07:0030.11.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945220Подведение итогов не позднее Поставка оцинкованного листа. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оцинкованного листа.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4,750
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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