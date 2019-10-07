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    Главная / Торги / Запчасти для ГТУ Siemens SGT-400

    Запчасти для ГТУ Siemens SGT-400

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 15:0007.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945516Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для ГТУ Siemens в ассортиментеКрасноперекопскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945516

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти для ГТУ Siemens SGT-400

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 17:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АРТИКУЛЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

    ФОТО-ОПИСАНИЕ СОПЛОВЫХ ЛОПАТОК 2 СТУПЕНИ

    ФОТО-ОПИСАНИЕ СОПЛОВЫХ ЛОПАТОК 1СТУПЕНИ

    ФОТО-ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ЛОПАТОК 2 СТУПЕНИ

    ФОТО-ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ЛОПАТОК 1 СТУПЕН

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-81-57

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    ladoshamv@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ладоша Марина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти для ГТУ Siemens в ассортименте

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 15:00 GMT +307.10.2019 15:0007.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945516Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для ГТУ Siemens в ассортиментеКрасноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    11.11.2019 10:0011.11.2019 10:0011.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945516Подведение итогов не позднее Запчасти для ГТУ Siemens в ассортиментеКрасноперекопск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.11.201911.11.2019 10:0011.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945516Подведение итогов не позднее Запчасти для ГТУ Siemens в ассортиментеКрасноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для ГТУ Siemens в ассортименте

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Запчасти согласно заявленному перечню

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО "СЗ", г.Красноперекопск, ул.Проектная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: СРТ 296002, РФ, Республика Крым, г.Красноперекопск, ул. Проектная, 1. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Покупателю (Заказчику) собственным транспортом Поставщика и/или транспортной компанией на склад Покупателя (Заказчика). Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика и включена в стоимость Товара. Условия оплаты: Покупатель (Заказчик) производит оплату в размере 100% от стоимости Товара, указанной в Спецификации, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара. Срок поставки на склад – ноябрь 2020г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.11.10.120

    Электродвигатели постоянного тока прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    АРТИКУЛЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

    30.09.2019

    ФОТО-ОПИСАНИЕ СОПЛОВЫХ ЛОПАТОК 2 СТУПЕНИ

    30.09.2019

    ФОТО-ОПИСАНИЕ СОПЛОВЫХ ЛОПАТОК 1СТУПЕНИ

    30.09.2019

    ФОТО-ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ЛОПАТОК 2 СТУПЕНИ

    30.09.2019

    ФОТО-ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ЛОПАТОК 1 СТУПЕН

    30.09.2019

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    30.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0046"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0045"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0040"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0039"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0037"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0034"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0033"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Рабочие лопатки1-й ступени арт.№ M 068815"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Рабочие лопатки1-й ступени арт.№ M 059575"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Рабочие лопатки1-й ступени арт.№ M 059524"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Рабочие лопатки1-й ступени арт.№ M 059453"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Рабочие лопатки1-й ступени арт.№ M 059447"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Рабочие лопатки1-й ступени арт.№ M 059444"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067075"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067073"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067057"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067056"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067054"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067049"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067046"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067045"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067044"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067043"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067040"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067039"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067038"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067037"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067022"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067021"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066998"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066995"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066987"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066985"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066984"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066836"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066835"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066823"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066812"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M068506"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M068493"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M068403"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059583"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059581"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059535"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059443"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059442"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059436"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059430"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059427"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059421"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059418"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059414"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059407"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059375"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059374"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059372"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059356"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059352"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059351"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M 059507"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M 059505"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M 059497"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M 059415"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M 059360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M 059335"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Блок соплового аппарата 2-й ступени №9 1MMB003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Блок соплового аппарата 2-й ступени №8 1MKG001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Блок соплового аппарата 2-й ступени №5 1MGG003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Блок соплового аппарата 2-й ступени №4 1MEC004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Блок соплового аппарата 2-й ступени №3 1MKG004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Рабочие лопатки1-й ступени арт.№ M 059442"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Рабочие лопатки1-й ступени арт.№ M 059409"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Рабочие лопатки1-й ступени арт.№ M 059349"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Рабочие лопатки1-й ступени арт.№ M 059340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067077"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067076"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067067"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067066"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067063"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 067033"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066982"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066978"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066975"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066972"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 066970"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 060658"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 060656"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 060645"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Рабочие лопатки 2-й ступени арт. M 060643"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M074100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059576"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059574"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059567"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059566"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059563"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059555"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059554"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059541"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059539"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059534"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059533"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059529"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059518"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0066"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0063"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0059"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0054"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0052"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Сопловой аппарат 1-й ступени арт.№ SN 0047"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059517"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059499"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059345"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059332"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M059328"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M 068511"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M 059568"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Рабочие лопатки 1-й ступени арт.№ M 059508"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Блок соплового аппарата 2-й ступени №7 1MKM002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Блок соплового аппарата 2-й ступени №6 1MKU004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Блок соплового аппарата 2-й ступени №2 1MMA002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Блок соплового аппарата 2-й ступени №13 1MMC001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Блок соплового аппарата 2-й ступени №12 1MEB001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Блок соплового аппарата 2-й ступени №11 1MKG003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Блок соплового аппарата 2-й ступени №10 1MKE004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Блок соплового аппарата 2-й ступени №1 1MEP001"

    Кол-во: 1

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