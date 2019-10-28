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Номер извещения
ГП945219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
аукцион в электронной форме на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30, принадлежащего на правах собственности Частной компании с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующей через Филиал Инжиниринговый центр
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 17:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
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- Проектная документация и результаты гос. экспертизы; - Объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов и движимое имущество в количестве 3406 единиц (Приложение №1)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- Проектная документация и результаты гос. экспертизы; - Объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов и движимое имущество в количестве 3406 единиц (Приложение №1)
Начальная цена
243 414 846,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
36 512 227,01 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФИЛИАЛ ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ ИНЖИНИРИНГ
Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ ИНЖИНИРИНГ
Адрес местонахождения
249010, Российская Федерация, Калужская область, Боровск, Московская, 30
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль ГАЗ-275200-2288, VIN X96275200C0735571, 000000027, Диск колесный ГАЗ-2217 СОБОЛЬ 6*16Н(Н.Новгород)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль ГАЗ-275200-2288, VIN X96275200C0735571, 000000027, Диск колесный ГАЗ-2217 СОБОЛЬ 6*16Н(Н.Новгород)
Начальная цена
179 281,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
26 892,23 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФИЛИАЛ ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ ИНЖИНИРИНГ
Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ ИНЖИНИРИНГ
Адрес местонахождения
249010, Российская Федерация, Калужская область, Боровск, Московская, 30
29
Документация лота
Грузовой-фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI V.I.N. а/м WDB9066571S913826, 000000133 (Автомобильная мультимедийная навигационная система, Автошина-Nokian 195/75R16С 107/105R Ш HKPL C3, Считыватель контактных смарт-карт ACR38U-11, Тахограф "ШТРИХ-ТахоRUS" с блоком СКЗИ без модема)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945219Подведение итогов не позднее Грузовой-фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI V.I.N. а/м WDB9066571S913826, 000000133 (Автомобильная мультимедийная навигационная система, Автошина-Nokian 195/75R16С 107/105R Ш HKPL C3, Считыватель контактных смарт-карт ACR38U-11, Тахограф "ШТРИХ-ТахоRUS" с блоком СКЗИ без модема)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой-фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI V.I.N. а/м WDB9066571S913826, 000000133 (Автомобильная мультимедийная навигационная система, Автошина-Nokian 195/75R16С 107/105R Ш HKPL C3, Считыватель контактных смарт-карт ACR38U-11, Тахограф "ШТРИХ-ТахоRUS" с блоком СКЗИ без модема)
Начальная цена
1 403 808,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
210 571,32 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФИЛИАЛ ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ ИНЖИНИРИНГ
Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ ИНЖИНИРИНГ
Адрес местонахождения
249010, Российская Федерация, Калужская область, Боровск, Московская, 30
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль «Toyota Lend Gruiser 200», VIN JTMHT05J185013656, 000000042
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль «Toyota Lend Gruiser 200», VIN JTMHT05J185013656, 000000042
Начальная цена
1 303 351,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
195 502,76 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФИЛИАЛ ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ ИНЖИНИРИНГ
Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ ИНЖИНИРИНГ
Адрес местонахождения
249010, Российская Федерация, Калужская область, Боровск, Московская, 30
Отсутствуют
Документация лота
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