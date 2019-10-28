аукцион в электронной форме на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30, принадлежащего на правах собственности Частной компании с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующей через Филиал Инжиниринговый центр

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП945219 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки аукцион в электронной форме на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30, принадлежащего на правах собственности Частной компании с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующей через Филиал Инжиниринговый центр Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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