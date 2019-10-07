Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского региона

    Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского региона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 17:0007.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945218Дата и время окончания срока приема заявок Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского регионаМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945218

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского региона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 17:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Юридический адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Почтовый адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 231-16-97 доб. 2361

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    SV_GONCHAROVA@rigla.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Светлана Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского региона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 17:00 GMT +307.10.2019 17:0007.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945218Дата и время окончания срока приема заявок Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского регионаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945218Подведение итогов не позднее Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского регионаМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945218Подведение итогов не позднее Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского регионаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского региона

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Рамочный договор сроком на 1 год с дальнейшей пролонгацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата 100%
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Ригла»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Адрес местонахождения

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    63

    Услуги в области информационных технологий

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    27.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "CorelDRAW Graphics Suite SU 365-Day продление "

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Adobe Creative Cloud продление "

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений попозиционный № ГП225852
    Оказание услуг по предоставлению спутниковых каналов связи.
    Оказание услуг по предоставлению спутниковых каналов связи.
    592565
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений попозиционный
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225615
    Открытый редукцион № ОР22-01-04: «Поставка серверного оборудования HPE для нужд Банка ГПБ (АО)»
    Открытый редукцион № ОР22-01-04: «Поставка серверного оборудования HPE для нужд Банка ГПБ...
    591779
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП213399
    Открытый редукцион № ОР22-01-03: «Приобретение лицензий Citrix ADC VPX и технической поддержки для нужд Банка ГПБ (АО)»
    Открытый редукцион № ОР22-01-03: «Приобретение лицензий Citrix ADC VPX и технической поддержки...
    587742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225606
    Приобретение системы резервного копирования и ПО для нужд ПАО ОМЗ
    Приобретение системы резервного копирования и ПО для нужд ПАО ОМЗ
    591729
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    115 000
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225055
    Открытый редукцион № ОР22-01-06: «Приобретение экземпляров программного обеспечения SonarQube для нужд Банка ГПБ (АО)»
    Открытый редукцион № ОР22-01-06: «Приобретение экземпляров программного обеспечения SonarQube...
    590267
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Квалификационный отбор № ГП148618
    Открытый квалификационный отбор № КО21-11-38, проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по разработке, модификации, адаптации и внедрению программного обеспечения систем АС «Мобильный банк» для нужд Банка ГПБ (АО)
    Открытый квалификационный отбор № КО21-11-38, проводимый в целях выбора поставщиков,...
    582380
    Закупки корпоративных заказчиков
    Квалификационный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП105321
    Открытый редукцион №ОР21-05-48 предмет: «Приобретение экземпляров программного обеспечения Accellion для нужд Банка ГПБ (АО)»
    Открытый редукцион №ОР21-05-48 предмет: «Приобретение экземпляров программного обеспечения...
    482141
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.05.2021 14:00(GMT+03:00)
    61 780
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП117014
    Открытый редукцион №ОР21-05-49 предмет: «Поставка оборудования с предустановленным программным обеспечением Hitachi Vantara для нужд Банка ГПБ (АО)»
    Открытый редукцион №ОР21-05-49 предмет: «Поставка оборудования с предустановленным программным...
    483744
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.05.2021 14:00(GMT+03:00)
    7 817 501
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить