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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП945218
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского региона
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Почтовый адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Контактный телефон
+7 495 231-16-97 доб. 2361
Факс
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Адрес электронной почты
SV_GONCHAROVA@rigla.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Светлана Витальевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского региона
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 17:00 GMT +307.10.2019 17:0007.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945218Дата и время окончания срока приема заявок Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского регионаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945218Подведение итогов не позднее Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского регионаМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продление лицензий Adobe , CorelDRAW для аптечной сети Ригла Московского региона
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Рамочный договор сроком на 1 год с дальнейшей пролонгацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
63
62
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 4
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