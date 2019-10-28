www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП945213
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Магазина № 11, земельного участка и объектов инженерной инфраструктуры, расположенных по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный, улица Школьная, 11, принадлежащих ООО "Кавказгазторг"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
- Магазин № 11 (хозтовары) литер А, площадь 1310,2 кв.м, кадастровый номер 26:06:000000:4080; - земельный участок, площадь 1942 кв.м, кадастровый номер 26:06:190111:840; - узел учета тепловой энергии, инв. № 1270; - система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, инв. № 1263; - сплит-система кассетного типа Venterra VCC-48HR, инв. № 1250. Местонахождение: Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный, ул. Школьная, 11.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945213Подведение итогов не позднее - Магазин № 11 (хозтовары) литер А, площадь 1310,2 кв.м, кадастровый номер 26:06:000000:4080; - земельный участок, площадь 1942 кв.м, кадастровый номер 26:06:190111:840; - узел учета тепловой энергии, инв. № 1270; - система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, инв. № 1263; - сплит-система кассетного типа Venterra VCC-48HR, инв. № 1250. Местонахождение: Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный, ул. Школьная, 11. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- Магазин № 11 (хозтовары) литер А, площадь 1310,2 кв.м, кадастровый номер 26:06:000000:4080; - земельный участок, площадь 1942 кв.м, кадастровый номер 26:06:190111:840; - узел учета тепловой энергии, инв. № 1270; - система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, инв. № 1263; - сплит-система кассетного типа Venterra VCC-48HR, инв. № 1250. Местонахождение: Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный, ул. Школьная, 11.
Начальная цена
11 472 954,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.