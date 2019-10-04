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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства Закупка оборудования

    Запрос котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства Закупка оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908348941Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908348941

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства Закупка оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 16:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1110

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    materialsupport@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бандов Кирилл Геннадиевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Аппараты летательные и космические и соответствующее оборудование

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 13:0010.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348941Подведение итогов не позднее Закупка оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования

    Начальная цена

    625 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    119027, г. Москва, Заводское шоссе, д. 19, стр. 69.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Постоплата в течение 30 календарных дней с момента поставки товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30

    Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Настроечный образец №9 для вихретокового измерения электропроводности элементов конструкций"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Настроечный образец №8 для вихретокового измерения толщины ЛКП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Настроечный образец №7 подповерхностной коррозии в двухслойной конструкции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Настроечный образец №6 коррозии внутренней поверхности однослойных элементов конструкций"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Настроечный образец №5 для выявления дефектов во внутренней поверхности отверстий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Настроечный образец №4 для выявления дефектов вокруг головок болтов и заклепок во втором слое (под обшивкой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Настроечный образец №3 для выявления дефектов во втором слое (под обшивкой) на элементах конструкций с плоскими поверхностями или криволинейными поверхностями с большим радиусом кривизны"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Настроечный образец №2 с имитатором ЛКП для выявления дефектов вокруг головок болтов и заклепок подслоем неэлектропроводного покрытия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Настроечный образец №2 для выявления дефектов вокруг головок болтов и заклепок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Настроечный образец №1 для выявления дефектов на плоских поверхностях элементов конструкций или криволинейных поверхностях с большим радиусом кривизны (с имитатором ЛКП для выявления дефектов на плоских поверхностях элементов конструкций или криволинейных поверхностях с большим радиусом кривизны под слоем неэлектропроводного покрытия)"

    Кол-во: 1

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