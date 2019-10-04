Запрос котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства Закупка оборудования

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Безналичный расчет. Постоплата в течение 30 календарных дней с момента поставки товара

В соответствии с ТЗ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Настроечный образец №9 для вихретокового измерения электропроводности элементов конструкций" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Настроечный образец №8 для вихретокового измерения толщины ЛКП" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Настроечный образец №7 подповерхностной коррозии в двухслойной конструкции" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Настроечный образец №6 коррозии внутренней поверхности однослойных элементов конструкций" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Настроечный образец №5 для выявления дефектов во внутренней поверхности отверстий" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Настроечный образец №4 для выявления дефектов вокруг головок болтов и заклепок во втором слое (под обшивкой)" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Настроечный образец №3 для выявления дефектов во втором слое (под обшивкой) на элементах конструкций с плоскими поверхностями или криволинейными поверхностями с большим радиусом кривизны" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Настроечный образец №2 с имитатором ЛКП для выявления дефектов вокруг головок болтов и заклепок подслоем неэлектропроводного покрытия" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Настроечный образец №2 для выявления дефектов вокруг головок болтов и заклепок" Кол-во: 1