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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП945215
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка фланца для проекта ИТЭР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2467
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
sergei.denisov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Денисов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка фланца в соответствии с техническими требованиями и приложенной документацией
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 08:30 GMT +304.10.2019 08:3004.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945215Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фланца в соответствии с техническими требованиями и приложенной документациейБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 08:3004.10.2019 08:3004.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945215Дата и время вскрытия заявок Закупка фланца в соответствии с техническими требованиями и приложенной документациейБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка фланца в соответствии с техническими требованиями и приложенной документацией
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме в соответствии с техническими требованиями
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, пр-т Ленина 67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
28.14.20.220
24.20
Документация лота
Кол-во: 1
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