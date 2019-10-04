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    Главная / Торги / Закупка фланца для проекта ИТЭР

    Закупка фланца для проекта ИТЭР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 08:3004.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945215Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фланца в соответствии с техническими требованиями и приложенной документациейБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945215

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка фланца для проекта ИТЭР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Чертеж фланец

    Спецификация менеджмента качества

    Техническое задание

    ГП945215_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2467

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    sergei.denisov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка фланца в соответствии с техническими требованиями и приложенной документацией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 08:30 GMT +304.10.2019 08:3004.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945215Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фланца в соответствии с техническими требованиями и приложенной документациейБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 08:3004.10.2019 08:3004.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945215Дата и время вскрытия заявок Закупка фланца в соответствии с техническими требованиями и приложенной документациейБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 15:0031.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945215Подведение итогов не позднее Закупка фланца в соответствии с техническими требованиями и приложенной документациейБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка фланца в соответствии с техническими требованиями и приложенной документацией

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме в соответствии с техническими требованиями

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, пр-т Ленина 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются участником. Все платежи осуществляются строго по расчетным счетам, открытым в управлении Федерального казначейства
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20.220

    Фланцы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/787239/name/5fbfac4772af45.71132503

    26.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец"

    Кол-во: 1

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