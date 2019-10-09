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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку нержавеющих труб

    Запрос предложений на поставку нержавеющих труб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 18:0009.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945206Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку нержавеющих трубБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945206

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку нержавеющих труб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    irina.fedorova3@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федорова Ирина Альбертовна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку нержавеющих труб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 18:00 GMT +309.10.2019 18:0009.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945206Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку нержавеющих трубБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2019 18:0009.10.2019 18:0009.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945206Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку нержавеющих трубБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 08:0029.11.2019 08:0029.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945206Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку нержавеющих трубБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 08:0029.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945206Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку нержавеющих трубБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку нержавеющих труб

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запросаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "трубы"

    Кол-во: 0

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