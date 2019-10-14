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Номер извещения
31908348763
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопродукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саркисян Диана Карленовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопродукции (лист, круг)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 10:00 GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908348763Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции (лист, круг)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.10.2019 16:0022.10.2019 16:0022.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908348763Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопродукции (лист, круг)Москва
Дата и время проведения
24.10.2019 14:0024.10.2019 14:0024.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908348763Дата и время проведения Поставка металлопродукции (лист, круг)Москва
Подведение итогов не позднее
29.10.2019 13:0029.10.2019 13:0029.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348763Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции (лист, круг)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопродукции (лист, круг)
Начальная цена
1 049 726,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
17 964 (семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) килограмма
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
24.10
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17964
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