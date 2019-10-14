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    Главная / Торги / оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3)

    оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 09:0014.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908348697Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3ВологдаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908348697

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Приказ о внесении изменений

    Приказ о внесении изменений word

    Приказ об отмене

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

    Юридический адрес

    160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,

    Почтовый адрес

    160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33

    Контактный телефон

    +7 8172 23-02-14 доб. 2956

    Факс

    +7 8172 72-32-51

    Адрес электронной почты

    alekseev@krassever.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеев Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Вологда

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Закупки и тендеры Услуги в области телевизионного вещания

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 09:00 GMT +314.10.2019 09:0014.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908348697Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3Вологда

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.10.2019 18:0014.10.2019 18:0014.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908348697Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3Вологда

    Дата и время проведения

    16.10.2019 10:0016.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908348697Дата и время проведения Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3Вологда

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2019 18:0016.10.2019 18:0016.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348697Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3Вологда

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.10.201916.10.2019 18:0016.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348697Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3Вологда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3

    Начальная цена

    303 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем оказываемых услуг: 30 информационных сообщений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место оказания услуг (территория распространения вещания телеканала) - Вологодская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком по факту оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (Двадцати) дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,

    160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33

    Классификатор ОКПД2

    60.20.12.000

    Услуги прочие по составлению телепрограмм и вещанию, кроме программ, доступных только на основе подписки

    Классификатор ОКВЭД2

    60.20

    Деятельность в области телевизионного вещания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области телевизионного вещания"

    Кол-во: 30

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