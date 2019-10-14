оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908348697 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР Юридический адрес 160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33, Почтовый адрес 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33 Контактный телефон +7 8172 23-02-14 доб. 2956 Факс +7 8172 72-32-51 Адрес электронной почты alekseev@krassever.ru Ф.И.О. контактного лица Алексеев Михаил Юрьевич Место рассмотрения предложений Вологда Закупки и тендеры Вологодская область Закупки и тендеры Услуги в области телевизионного вещания Ключевые слова:

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