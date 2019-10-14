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Номер извещения
31908348697
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
Почтовый адрес
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
Контактный телефон
+7 8172 23-02-14 доб. 2956
Факс
+7 8172 72-32-51
Адрес электронной почты
alekseev@krassever.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеев Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Вологда
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Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 09:00 GMT +314.10.2019 09:0014.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908348697Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3Вологда
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2019 18:0014.10.2019 18:0014.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908348697Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3Вологда
Дата и время проведения
16.10.2019 10:0016.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908348697Дата и время проведения Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3Вологда
Подведение итогов не позднее
16.10.2019 18:0016.10.2019 18:0016.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348697Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3Вологда
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.10.201916.10.2019 18:0016.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348697Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3Вологда
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего эфирное вещание на территории Вологодской области, информационных сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области (ТВ3
Начальная цена
303 960,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем оказываемых услуг: 30 информационных сообщений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг (территория распространения вещания телеканала) - Вологодская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Адрес местонахождения
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
60.20.12.000
60.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
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