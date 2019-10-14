www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908348665
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка преобразователя напряжения ПНБА 33-8/127/400-К (или эквивалент) для нужд АО «ММЗ «АВАНГАРД»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 16:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-91 доб. 5282
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анохина Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка преобразователя напряжения ПНБА33-8/127/400-К или эквивалента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 10:00 GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908348665Дата и время окончания срока приема заявок Поставка преобразователя напряжения ПНБА33-8/127/400-К или эквивалента Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 10:00GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908348665Дата и время вскрытия заявок Поставка преобразователя напряжения ПНБА33-8/127/400-К или эквивалента Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.10.201922.10.2019 16:0022.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908348665Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка преобразователя напряжения ПНБА33-8/127/400-К или эквивалента Москва
Подведение итогов не позднее
29.10.2019 16:0029.10.2019 16:0029.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348665Подведение итогов не позднее Поставка преобразователя напряжения ПНБА33-8/127/400-К или эквивалента Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка преобразователя напряжения ПНБА33-8/127/400-К или эквивалента
Начальная цена
1 278 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 (три) штуки.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
26.51.43.110
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.