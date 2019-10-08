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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908348636
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фоторезистов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 16:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Почтовый адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Контактный телефон
+7 499 750-40-50 доб. 1353
Факс
+7 499 750-40-50 доб. 1449
Адрес электронной почты
zakupki@npoit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нуждина Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Королёв
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фоторезистов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фоторезистов
Начальная цена
676 128,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указаны в разделе 9 документации о закупке (Техническое задание)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ИТ
Все закупки и тендеры АО НПО ИТ
Адрес местонахождения
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
20.59
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 22.8
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