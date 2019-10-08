Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичная форма оплаты 100% цены (стоимости) партии Товара в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня выставления счета Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам заказчика (Покупателя) силами и средствами Поставщика. Сроки поставки:в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления Поставщику предварительного платежа за соответствующую партию Товара Иные условия в соответствии с Техническим заданием, проектом договора