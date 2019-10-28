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Номер извещения
ГП945195
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания магазина «Невский» с земельным участком 1 200 кв.м, расположенных по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. ысоцкого, д. 24, принадлежащих ЗАО "Газинком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
- Здание магазина «Невский», литер Б, площадь общая 307,10 кв. м, кадастровый номер объекта: 89:12:110709:239; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 1 200 кв. м, кадастровый номер: 89:12:110709:15. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск,ул. Высоцкого, д. 24
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945195Подведение итогов не позднее - Здание магазина «Невский», литер Б, площадь общая 307,10 кв. м, кадастровый номер объекта: 89:12:110709:239; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 1 200 кв. м, кадастровый номер: 89:12:110709:15. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск,ул. Высоцкого, д. 24Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- Здание магазина «Невский», литер Б, площадь общая 307,10 кв. м, кадастровый номер объекта: 89:12:110709:239; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 1 200 кв. м, кадастровый номер: 89:12:110709:15. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск,ул. Высоцкого, д. 24
Начальная цена
21 716 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 521 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ГАЗИНКОМ
Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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