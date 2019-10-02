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    Главная / Торги / Ремонт тротуарной плитки и крылец на АГЗС № 20- № 25 г. Курск

    Ремонт тротуарной плитки и крылец на АГЗС № 20- № 25 г. Курск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 16:0002.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945191Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт тротуарной плитки и крылец на АГЗС № 20- № 25 г. КурскБелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945191

    Уникальный номер закупки

    047/2019/ГЭС Белгород/ЗКэ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт тротуарной плитки и крылец на АГЗС № 20- № 25 г. Курск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Юридический адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Почтовый адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 73-93-00 доб. 1133

    Факс

    +7 4722 73-93-01

    Адрес электронной почты

    i.razorenov@gesbelgorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разоренов Иван Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт тротуарной плитки и крылец на АГЗС № 20- № 25 г. Курск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 16:00 GMT +302.10.2019 16:0002.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945191Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт тротуарной плитки и крылец на АГЗС № 20- № 25 г. КурскБелгород

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2019 16:0002.10.2019 16:0002.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945191Дата и время вскрытия заявок Ремонт тротуарной плитки и крылец на АГЗС № 20- № 25 г. КурскБелгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 16:0004.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945191Подведение итогов не позднее Ремонт тротуарной плитки и крылец на АГЗС № 20- № 25 г. КурскБелгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт тротуарной плитки и крылец на АГЗС № 20- № 25 г. Курск

    Начальная цена

    168 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Адрес местонахождения

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.11

    Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт тротуарной плитки и крылец на АГЗС № 20- № 25 г. Курск"

    Кол-во: 0

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