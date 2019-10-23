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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение, уч. Алакюль, пос. Ленинское, Дачное некоммерческое партнерство «Репинская усадьба-2», уч. 8: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства, кадастровый номер 47:01:1706001:1449, площадь 2 908 кв.м. Дом, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 47:01:1706001:3185, площадь 450,5 кв. м, 2‒х этажный.

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение, уч. Алакюль, пос. Ленинское, Дачное некоммерческое партнерство «Репинская усадьба-2», уч. 8: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства, кадастровый номер 47:01:1706001:1449, площадь 2 908 кв.м. Дом, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 47:01:1706001:3185, площадь 450,5 кв. м, 2‒х этажный.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945192Дата и время окончания срока приема заявок Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение, уч. Алакюль, пос. Ленинское, Дачное некоммерческое партнерство «Репинская усадьба-2», уч. 8: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства, кадастровый номер 47:01:1706001:1449, площадь 2 908 кв.м. Дом, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 47:01:1706001:3185, площадь 450,5 кв. м, 2‒х этажный. ЭТП ГПБПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945192

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение, уч. Алакюль, пос. Ленинское, Дачное некоммерческое партнерство «Репинская усадьба-2», уч. 8: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства, кадастровый номер 47:01:1706001:1449, площадь 2 908 кв.м. Дом, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 47:01:1706001:3185, площадь 450,5 кв. м, 2‒х этажный.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 16:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора о задатке

    Проект договора купли-продажи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУКЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АСТА
    Все закупки и тендеры АК АСТА

    Юридический адрес

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3

    Почтовый адрес

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ70, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКИЙ, ДОМ 30, ОФИС 3

    Контактный телефон

    +7 923 409-90-80 доб. 9234099080

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ak.asta@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соломенников Григорий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    ЭТП ГПБ

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение, уч. Алакюль, пос. Ленинское, Дачное некоммерческое партнерство «Репинская усадьба-2», уч. 8: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства, кадастровый номер 47:01:1706001:1449, площадь 2 908 кв.м. Дом, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 47:01:1706001:3185, площадь 450,5 кв. м, 2‒х этажный.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2019 12:00 GMT +323.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945192Дата и время окончания срока приема заявок Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение, уч. Алакюль, пос. Ленинское, Дачное некоммерческое партнерство «Репинская усадьба-2», уч. 8: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства, кадастровый номер 47:01:1706001:1449, площадь 2 908 кв.м. Дом, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 47:01:1706001:3185, площадь 450,5 кв. м, 2‒х этажный. ЭТП ГПБ

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.10.2019 18:0023.10.2019 18:0023.10.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945192Дата окончания срока рассмотрения заявок Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение, уч. Алакюль, пос. Ленинское, Дачное некоммерческое партнерство «Репинская усадьба-2», уч. 8: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства, кадастровый номер 47:01:1706001:1449, площадь 2 908 кв.м. Дом, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 47:01:1706001:3185, площадь 450,5 кв. м, 2‒х этажный. ЭТП ГПБ

    Дата и время проведения

    24.10.2019 10:0024.10.2019 10:0024.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП945192Дата и время проведения Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение, уч. Алакюль, пос. Ленинское, Дачное некоммерческое партнерство «Репинская усадьба-2», уч. 8: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства, кадастровый номер 47:01:1706001:1449, площадь 2 908 кв.м. Дом, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 47:01:1706001:3185, площадь 450,5 кв. м, 2‒х этажный. ЭТП ГПБ

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2019 12:0024.10.2019 12:0024.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945192Подведение итогов не позднее Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение, уч. Алакюль, пос. Ленинское, Дачное некоммерческое партнерство «Репинская усадьба-2», уч. 8: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства, кадастровый номер 47:01:1706001:1449, площадь 2 908 кв.м. Дом, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 47:01:1706001:3185, площадь 450,5 кв. м, 2‒х этажный. ЭТП ГПБ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201924.10.2019 12:0024.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945192Подведение итогов не позднее Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение, уч. Алакюль, пос. Ленинское, Дачное некоммерческое партнерство «Репинская усадьба-2», уч. 8: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства, кадастровый номер 47:01:1706001:1449, площадь 2 908 кв.м. Дом, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 47:01:1706001:3185, площадь 450,5 кв. м, 2‒х этажный. ЭТП ГПБ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение, уч. Алакюль, пос. Ленинское, Дачное некоммерческое партнерство «Репинская усадьба-2», уч. 8: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства, кадастровый номер 47:01:1706001:1449, площадь 2 908 кв.м. Дом, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 47:01:1706001:3185, площадь 450,5 кв. м, 2‒х этажный.

    Начальная цена

    36 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ЗАДАТОК В РАЗМЕРЕ 5% ОТ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА НА Р/С ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ Размер задатка: 1 800 000,00 рублей Получатель: ООО «АК «Аста» ИНН/КПП 7017190842/701701001 р/с 40702810700000005544 в АО «РОСКОСМОСБАНК» г. Москва к/с 30101810200000000904 БИК 044525904

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик (собственник имущества) АО "РОСКОСМОСБАНК" Адрес: 125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 18, строение 2. ИНН 7727051787 КПП 771001001 ОГРН 1027739224611, БИК 044525904Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Победитель торгов либо единственный участник торгов, в случае если торги признаны несостоявшимся в связи с участием менее чем двух участников торгов, обязан в срок не более 10 дней со дня получения проекта Договора, подписать проект Договора и передать его собственнику имущества (АО «РОСКОСМОСБАНК»). Проект договора должен быть направлен победителю торгов, либо единственному участнику торгов, в случае если торги признаны несостоявшимся в связи с участием менее чем двух участников торгов, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Собственник имущества (АО «РОСКОСМОСБАНК») обязан подписать Договор в срок не более 10 дней после получения проекта Договора, подписанного победителем либо единственным участником торгов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АК АСТА
    Все закупки и тендеры АК АСТА

    Адрес местонахождения

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ70, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКИЙ, ДОМ 30, ОФИС 3

    Классификатор ОКПД2

    68.10.15.000

    Услуги по покупке и продаже пустующей земли, предназначенной для застройки нежилыми зданиями

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Земля и дом(назначение нежилое)"

    Кол-во: 1

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