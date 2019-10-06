www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП945204
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлолом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.09.2019 16:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188800, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВЫБОРГ, Ш ПРИМОРСКОЕ, 2Б,
Почтовый адрес
188800, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВЫБОРГ, Ш ПРИМОРСКОЕ, 2Б
Контактный телефон
+7 921 858-17-41
Факс
Адрес электронной почты
DorofeevaVA@vsy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорофеева Вера Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Выборг
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металлический лом категории(3А- 5А-12А). Максимальный объем: 40 тонн.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2019 23:00 GMT +306.10.2019 23:0006.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945204Дата и время окончания срока приема заявок Металлический лом категории(3А- 5А-12А). Максимальный объем: 40 тонн. Выборг
Подведение итогов не позднее
08.10.2019 17:0008.10.2019 17:0008.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945204Подведение итогов не позднее Металлический лом категории(3А- 5А-12А). Максимальный объем: 40 тонн. Выборг
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлический лом категории(3А- 5А-12А). Максимальный объем: 40 тонн.
Начальная цена
8 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
188800, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВЫБОРГ, Ш ПРИМОРСКОЕ, 2Б,
188800, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВЫБОРГ, Ш ПРИМОРСКОЕ, 2Б
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Металлический лом категории 16А. Максимальный объем: 5 тонн.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2019 23:00 GMT +306.10.2019 23:0006.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945204Дата и время окончания срока приема заявок Металлический лом категории 16А. Максимальный объем: 5 тонн. Выборг
Подведение итогов не позднее
08.10.2019 17:0008.10.2019 17:0008.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945204Подведение итогов не позднее Металлический лом категории 16А. Максимальный объем: 5 тонн. Выборг
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлический лом категории 16А. Максимальный объем: 5 тонн.
Начальная цена
6 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
188800, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВЫБОРГ, Ш ПРИМОРСКОЕ, 2Б,
188800, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВЫБОРГ, Ш ПРИМОРСКОЕ, 2Б
24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.