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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Строительство моста ПК 8+48,13 и путепровода ПК 103+50) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Строительство моста ПК 8+48,13 и путепровода ПК 103+50) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908348845Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Строительство моста ПК 8+48,13 и путепровода ПК 103+50)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908348845

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Строительство моста ПК 8+48,13 и путепровода ПК 103+50) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 16:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Извещение

    Проектная документация

    Изменения № 1

    Изменения № 2

    Приложение № 18 к Документации о конкурсе (Проектная документация в редакции Изменений № 2)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 795 72-77795 доб. 5937

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupky@russianhighways.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Витер Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Строительство моста ПК 8+48,13 и путепровода ПК 103+50)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.11.201922.11.2019 23:5922.11.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348845Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Строительство моста ПК 8+48,13 и путепровода ПК 103+50)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Строительство моста ПК 8+48,13 и путепровода ПК 103+50)

    Начальная цена

    399 006 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 980 124,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
    Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 0

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