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Номер извещения
31908348845
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Строительство моста ПК 8+48,13 и путепровода ПК 103+50) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 795 72-77795 доб. 5937
Факс
{}
Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Витер Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Строительство моста ПК 8+48,13 и путепровода ПК 103+50)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.11.201922.11.2019 23:5922.11.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348845Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Строительство моста ПК 8+48,13 и путепровода ПК 103+50)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по объекту Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Строительство моста ПК 8+48,13 и путепровода ПК 103+50)
Начальная цена
399 006 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 980 124,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
42.11.20
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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