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Номер извещения
ГП945184
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1113/27.09.19/КО/Э Поставка метилдиэтаноламина модифицированного (марки Г) следующих торговых марок: Метилдиэтаноламин модифицированный специальный (марка Г) ТУ 2423-001-11159873-2008 с изм. 1,2 или аналог Ucarsol NH 605 Dow, USA
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключева Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Поставка метилдиэтаноламина модифицированного (марки Г) следующих торговых марок: Метилдиэтаноламин модифицированный специальный (марка Г) ТУ 2423-001-11159873-2008 с изм. 1,2 или аналог Ucarsol NH 605 Dow, USA
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.10.2019 15:30 GMT +325.10.2019 15:3025.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945184Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метилдиэтаноламина модифицированного (марки Г) следующих торговых марок: Метилдиэтаноламин модифицированный специальный (марка Г) ТУ 2423-001-11159873-2008 с изм. 1,2 или аналог Ucarsol NH 605 Dow, USAСалават
Дата и время вскрытия заявок
25.10.2019 15:3025.10.2019 15:3025.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945184Дата и время вскрытия заявок Поставка метилдиэтаноламина модифицированного (марки Г) следующих торговых марок: Метилдиэтаноламин модифицированный специальный (марка Г) ТУ 2423-001-11159873-2008 с изм. 1,2 или аналог Ucarsol NH 605 Dow, USAСалават
Подведение итогов не позднее
06.12.2019 12:0006.12.2019 12:0006.12.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945184Подведение итогов не позднее Поставка метилдиэтаноламина модифицированного (марки Г) следующих торговых марок: Метилдиэтаноламин модифицированный специальный (марка Г) ТУ 2423-001-11159873-2008 с изм. 1,2 или аналог Ucarsol NH 605 Dow, USAСалават
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
06.12.201906.12.2019 12:0006.12.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945184Подведение итогов не позднее Поставка метилдиэтаноламина модифицированного (марки Г) следующих торговых марок: Метилдиэтаноламин модифицированный специальный (марка Г) ТУ 2423-001-11159873-2008 с изм. 1,2 или аналог Ucarsol NH 605 Dow, USAСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метилдиэтаноламина модифицированного (марки Г) следующих торговых марок: Метилдиэтаноламин модифицированный специальный (марка Г) ТУ 2423-001-11159873-2008 с изм. 1,2 или аналог Ucarsol NH 605 Dow, USA
Начальная цена
13 328 777,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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