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    Главная / Торги / открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 68,4 кв.м, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Куратова, д. 9, кв. 39 Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 68,4 кв.м, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Куратова, д. 9, кв. 39 Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.08.2020 18:0003.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945178Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 68,4 кв.м, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Куратова, д. 9, кв. 39.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 68,4 кв.м, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Куратова, д. 9, кв. 39 Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Ухта, ул. Куратова, д. 9, кв. 39.

    Номер извещения

    ГП945178

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 68,4 кв.м, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Куратова, д. 9, кв. 39.

    Начальная цена

    1960000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-09-2019 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.08.2020 18:00

    Дата и время проведения

    05.08.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение

    ИС_127_от_27.09.2019.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 983-18-81

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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