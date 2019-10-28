Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту: Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Строительство моста ПК 60+67,24) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908348830 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту: Автомобильная дорога М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Строительство моста ПК 60+67,24) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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