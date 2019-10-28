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Номер извещения
ГП945172
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Жилой дом, площадью 170.6 кв.м (кадастровый номер 30:06:020103:348). Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Жилой дом, площадью 170.6 кв.м (кадастровый номер 30:06:020103:348). Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а.
Начальная цена
610 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
61 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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