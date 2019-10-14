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Номер извещения
31908348154
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на аварийно-техническое обслуживание 29 (двадцать девять) лифтов Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего Договора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подвязников Михаил Львович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя аварийно-техническое обслуживание 29 (двадцать девять) лифтов Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего Договора
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.11.201911.11.2019 20:0011.11.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348154Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя аварийно-техническое обслуживание 29 (двадцать девять) лифтов Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего ДоговораСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя аварийно-техническое обслуживание 29 (двадцать девять) лифтов Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего Договора
Начальная цена
5 082 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
101 640,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы выполняются в соответствии условиями Договора и приложениями к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт- Петербург, пр. Обуховской обороны д. 120, Корпуса лит КЖ, ЕЦ, ЕП, ЕТ, ЕЭ, ЕЯ; Малый проспект П.С., д. 4, литера АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
43.29.19
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 29
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