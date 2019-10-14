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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на аварийно-техническое обслуживание 29 (двадцать девять) лифтов Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего Договора

    Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на аварийно-техническое обслуживание 29 (двадцать девять) лифтов Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего Договора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 08:0014.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908348154Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя аварийно-техническое обслуживание 29 (двадцать девять) лифтов Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего ДоговораСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908348154

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на аварийно-техническое обслуживание 29 (двадцать девять) лифтов Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего Договора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о закупки

    Приложение 1 - Первая часть заявки

    Приложение 2 - Вторая часть заявки

    Приложение 3 - Ценовое предложение

    Типовая документация по закупке

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Работы строительно-монтажные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя аварийно-техническое обслуживание 29 (двадцать девять) лифтов Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего Договора

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.11.201911.11.2019 20:0011.11.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348154Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя аварийно-техническое обслуживание 29 (двадцать девять) лифтов Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего ДоговораСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя аварийно-техническое обслуживание 29 (двадцать девять) лифтов Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего Договора

    Начальная цена

    5 082 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    101 640,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы выполняются в соответствии условиями Договора и приложениями к нему

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт- Петербург, пр. Обуховской обороны д. 120, Корпуса лит КЖ, ЕЦ, ЕП, ЕТ, ЕЭ, ЕЯ; Малый проспект П.С., д. 4, литера АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 (один) год, а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных Сторонами обязательств. Заказчик осуществляет оплату стоимости работ и услуг по настоящему Договору ежемесячными платежами на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Подрядчика счетов за выполнение работ и услуг, а также ежемесячных Актов выполненных работ и предоставлением счет-фактур не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания выполненных работ. Выполнение работ по ремонту с заменой крупных узлов и оборудования, а также по дополнительным Сметам за ремонтно-восстановительные работы на лифтах, оформляется Актом приемки по факту выполненных работ и предоставлением счет-фактуры. В необходимых случаях Заказчик обеспечивает предварительную оплату в размере стоимости оборудования, предусмотренного согласованной сметой, оставшуюся часть - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приемки работ. В случае простоя лифтов по вине Заказчика более 3 (трех) дней, оплата по техническому обслуживанию за дни простоя не производится. Заказчик вправе использовать суммарный учет простоя и вправе уменьшить сумму платежа Подрядчику за единицу неработающего по вине Заказчика оборудования. Сторонами составляется Акт о снятии с объема за аварийно-техническое обслуживание лифтов. В случае простоя лифтов по вине Подрядчика более 3 (трех) дней, оплата по техническому обслуживанию за дни простоя не производится. Заказчик вправе использовать суммарный учет простоя и вправе уменьшить сумму платежа Подрядчику за единицу неработающего по вине Подрядчика оборудования. Сторонами составляется Акт о снятии с объема за аварийно-техническое обслуживание лифтов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19

    Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 29

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