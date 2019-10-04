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    Главная / Торги / Поставка автошин для корпоративных а/м Mercedes-Benz S350D, Mercedes-Benz E200

    Поставка автошин для корпоративных а/м Mercedes-Benz S350D, Mercedes-Benz E200

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910031Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для корпоративных а/м Mercedes-Benz S350D, Mercedes-Benz E200МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910031

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автошин для корпоративных а/м Mercedes-Benz S350D, Mercedes-Benz E200

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 09:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Форма ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.vasin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васин Денис Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автошин для корпоративных а/м Mercedes-Benz S350D, Mercedes-Benz E200

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910031Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для корпоративных а/м Mercedes-Benz S350D, Mercedes-Benz E200Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2019 16:0010.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910031Подведение итогов не позднее Поставка автошин для корпоративных а/м Mercedes-Benz S350D, Mercedes-Benz E200Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910031Подведение итогов не позднее Поставка автошин для корпоративных а/м Mercedes-Benz S350D, Mercedes-Benz E200Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин для корпоративных а/м Mercedes-Benz S350D, Mercedes-Benz E200

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    44 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз со склада поставщика, расположенного в г. Москве или Московской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 10 рабочих дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма ТКП

    01.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошины зимние нешипованные Pirelli Winter Sottozero 3 275/35R19 100V XL Run Flat или аналог"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Автошины зимние нешипованные Pirelli Winter Sottozero 3 245/40R19 98V XL Run Flat или аналог"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Автошины зимние шипованные Pirelli Winter ICE ZERO 275/40R19 XL (105Т) Run Flat или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Автошины зимние шипованные Pirelli Winter ICE ZERO XL 245/45R19 (102Т) Run Flat или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Автошины зимние нешипованные Pirelli Winter Sottozero 3 XL 275/40R19 (101W) Run Flat или аналог"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Автошины зимние нешипованные Pirelli Winter Sottozero 3 XL 245/45R19 (102V) Run Flat или аналог"

    Кол-во: 12

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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