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Номер извещения
31908347997
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по замене теплообменников в корпусах №№8, 7, 1, 30, 31, 5, 3 объекта строительства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-75 доб. 3051
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по замене теплообменников в корпусах №№8, 7, 1, 30, 31, 5, 3 объекта строительства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 18:00 GMT +304.10.2019 18:0004.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908347997Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене теплообменников в корпусах №№8, 7, 1, 30, 31, 5, 3 объекта строительстваМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 09:0007.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908347997Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по замене теплообменников в корпусах №№8, 7, 1, 30, 31, 5, 3 объекта строительстваМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене теплообменников в корпусах №№8, 7, 1, 30, 31, 5, 3 объекта строительства
Начальная цена
1 605 457,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
32 109,14 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
28.25.11.110
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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