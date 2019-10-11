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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908347680
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение программного обеспечения Microsoft Office для бизнеса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8
Почтовый адрес
248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8
Контактный телефон
+7 4842 70-18-54
Факс
+7 4842 70-18-52
Адрес электронной почты
eep@ksk.kaluga.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенова Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Калуга
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение ПО Microsoft Office для бизнеса
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение ПО Microsoft Office для бизнеса
Начальная цена
1 186 950,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Калуга, пер. Суворова, д.8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
Все закупки и тендеры ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
Адрес местонахождения
248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8
46.51.10.120
46.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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