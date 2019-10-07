Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на закупку оборудования (ПЭВМ)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908347831 Уникальный номер закупки 8467 Номер закупки Наименование закупки Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на закупку оборудования (ПЭВМ) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение СМСП Способ реализации Дата публикации

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