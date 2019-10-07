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Номер извещения
31908347831
Уникальный номер закупки
8467
Наименование закупки
Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на закупку оборудования (ПЭВМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кашликов Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ПЭВМ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ПЭВМ
Начальная цена
3 202 353,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Верейская, д.41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
26.20.11.110
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 53
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