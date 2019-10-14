Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка фрезерного вертикального ОЦ с конусом шпинделя ВТ-50, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы) для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Поставка фрезерного вертикального ОЦ с конусом шпинделя ВТ-50, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы) для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908348720Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фрезерного вертикального ОЦ с конусом шпинделя ВТ-50, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы) ТулаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908348720

    Уникальный номер закупки

    580-334-2019/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фрезерного вертикального ОЦ с конусом шпинделя ВТ-50, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы) для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора .docx

    Извещение № 580-334-2019-А. pdf

    Проект Договора 580-334-2019А .pdf

    Техническое задание .pdf

    Документация 580-334-2019/А .docx

    Документация 580-334-2019/А .pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Минайлова Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фрезерного вертикального ОЦ с конусом шпинделя ВТ-50, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 23:0029.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348720Подведение итогов не позднее Поставка фрезерного вертикального ОЦ с конусом шпинделя ВТ-50, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы) Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фрезерного вертикального ОЦ с конусом шпинделя ВТ-50, а также сопутствующие работы (монтажные работы, пусконаладочные работы)

    Начальная цена

    9 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Фрезерный вертикальный ОЦ с конусом шпинделя ВТ-50 - 1 штука. Монтажные работы. Пусконаладочные работы. В соответствии с техническим заданием и проектом Договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Оборудования, а также выполнение сопутствующих работ осуществляются за счет и силами Поставщика по адресу: 300002, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставляемое по Договору Оборудование должно быть полностью оплачено и не находиться у производителя или третьих лиц в залоге на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации. Поставляемое по Договору Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с условиями проекта Договора. Год выпуска Оборудования - не ранее 2019. Подготовительные работы должны выполняться Покупателем в соответствии с представленной Поставщиком документацией. Поставщик должен: - предоставить согласованный с Покупателем перечень сопутствующих работ, выполняемых в рамках договорных обязательств в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора; - в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора предоставить Покупателю технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого Оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения Оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию, необходимую для монтажа поставляемого Оборудования; - направлять только граждан Российской Федерации для передачи Оборудования, проведения сопутствующих работ. При необходимости направления лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, за 10 (десять) суток до прибытия письменно сообщить в адрес Покупателя их паспортные данные, наименование, юридический и фактический адреса, профиль деятельности организации, которую они представляют, занимаемую должность; - обеспечить упаковку, необходимую для сохранности Оборудования. Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом, в соответствии с условиями проекта Договора. - обеспечить доставку, а также проведение инструктажа персонала Покупателя в объеме, необходимом для корректного использования Оборудования в соответствии с паспортом (п. 7.1.5 проекта Договора) на Оборудование в сроки, установленные пунктом 11.4 проекта Договора, при этом нести соответствующие расходы. О готовности Оборудования к доставке со своего склада Поставщик извещает Покупателя по почте, продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до отгрузки. В данном извещении также указывается информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки). Поставщик должен нести полную ответственность перед Покупателем за несвоевременное или неполное извещение об отгрузке, за неправильное оформление документов и неточные данные об Оборудовании. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами Акта приема – передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) без замечаний. Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты доставки Оборудования и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и/или УПД. Частичная отгрузка Оборудования запрещена. Монтажные и пусконаладочные работы должны осуществляться Поставщиком своими силами на территории Покупателя. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Покупателя извещения о готовности к проведению монтажных и пусконаладочных работ Оборудования должен обеспечивать прибытие сервисных специалистов для осуществления этих работ. При этом моментом уведомления считается дата направления Поставщику Покупателем официального уведомления на номер факса, указываемый в разделе 18 Договора. Результаты проведения монтажных и пусконаладочных работ должны включаться в Акт выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение № 4 к проекту Договора). Расходные материалы для проведения монтажных и пусконаладочных работ (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости, гидравлическое масло, масло для системы смазки) должен представить Поставщик. В соответствии с Техническим заданием и проектом Договора. Поставка Оборудования по Договору осуществляется не позднее 4 (четырёх) месяцев с момента предоплаты в соответствии с п. 4.1.1. проекта Договора. В случае осуществления оплаты в соответствии с п. 4.1.4 проекта Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок поставки Оборудования. Срок поставки Оборудования будет составлять не более 4 (четырёх) месяцев с даты заключения Договора. Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ не должен превышать 45 календарных дней с момента извещения Поставщика в соответствии с п. 8.2.3 проекта Договора. Датой поставки Оборудования будет считаться дата подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора). В соответствии с проектом Договора. Оплата Оборудования, согласно пункту 2.1 проекта Договора должна производиться Покупателем в три этапа следующим образом: До перечисления авансового платежа Поставщик должен предоставить Покупателю оригинал безотзывной банковской гарантии на сумму авансового платежа на срок, равный сроку поставки Оборудования в соответствии с п. 3.2. проекта Договора, увеличенному на 60 (шестьдесят) дней. Проект безотзывной банковской гарантии должен быть согласован с Покупателем. Банковская гарантия должна быть выдана банком, одобренным Министерством финансов РФ, и входящим в перечень банков, опубликованный на сайте www.minfin.ru. Кроме того, Поставщик вправе внести денежные средства в размере авансового платежа в качестве обеспечения исполнения Договора на расчетный счет Покупателя (40702810801250002297, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, к/с 30101810100000000835, БИК 042007835). Первый платёж в размере 50% цены Договора, должен осуществляться в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора, на основании счета, выставленного Поставщиком и предоставления оригинала безотзывной банковской гарантии, либо внесения денежных средств на расчетный счет Покупателя. Второй платеж в размере 40% цены Договора, должен осуществляться в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приема – передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счета выставленного Поставщиком. Окончательный расчет в размере 10% цены Договора, должен осуществляться в течении 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), на основании счета, выставленного Поставщиком. В случае непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора в соответствии с п. 4.1.1 проекта Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить порядок расчетов. Оплата будет производиться следующим образом: Первый платёж в размере 90% цены Договора должен осуществляться в течении 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приёма-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счета выставленного Поставщиком. Окончательный расчет в размере 10% цены Договора, должен осуществляться в течении 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком. Покупатель должен произвести оплату поставляемого Оборудования, а также сопутствующих работ безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик должен в течении 3 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Датой оплаты будет считаться дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Обязательства по платежам считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. В случае перечисления Поставщиком денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Договора, Покупатель обязуется вернуть денежные средства в течении 10 (десяти) банковских дней с даты выполнения работ и подписания Акта выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора). В соответствии с проектом Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.41.12.110

    Центры металлообрабатывающие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлообрабатывающего оборудования"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить