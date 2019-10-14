Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставляемое по Договору Оборудование должно быть полностью оплачено и не находиться у производителя или третьих лиц в залоге на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации. Поставляемое по Договору Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с условиями проекта Договора. Год выпуска Оборудования - не ранее 2019. Подготовительные работы должны выполняться Покупателем в соответствии с представленной Поставщиком документацией. Поставщик должен: - предоставить согласованный с Покупателем перечень сопутствующих работ, выполняемых в рамках договорных обязательств в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора; - в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора предоставить Покупателю технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого Оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения Оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию, необходимую для монтажа поставляемого Оборудования; - направлять только граждан Российской Федерации для передачи Оборудования, проведения сопутствующих работ. При необходимости направления лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, за 10 (десять) суток до прибытия письменно сообщить в адрес Покупателя их паспортные данные, наименование, юридический и фактический адреса, профиль деятельности организации, которую они представляют, занимаемую должность; - обеспечить упаковку, необходимую для сохранности Оборудования. Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом, в соответствии с условиями проекта Договора. - обеспечить доставку, а также проведение инструктажа персонала Покупателя в объеме, необходимом для корректного использования Оборудования в соответствии с паспортом (п. 7.1.5 проекта Договора) на Оборудование в сроки, установленные пунктом 11.4 проекта Договора, при этом нести соответствующие расходы. О готовности Оборудования к доставке со своего склада Поставщик извещает Покупателя по почте, продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до отгрузки. В данном извещении также указывается информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки). Поставщик должен нести полную ответственность перед Покупателем за несвоевременное или неполное извещение об отгрузке, за неправильное оформление документов и неточные данные об Оборудовании. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами Акта приема – передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) без замечаний. Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты доставки Оборудования и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и/или УПД. Частичная отгрузка Оборудования запрещена. Монтажные и пусконаладочные работы должны осуществляться Поставщиком своими силами на территории Покупателя. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Покупателя извещения о готовности к проведению монтажных и пусконаладочных работ Оборудования должен обеспечивать прибытие сервисных специалистов для осуществления этих работ. При этом моментом уведомления считается дата направления Поставщику Покупателем официального уведомления на номер факса, указываемый в разделе 18 Договора. Результаты проведения монтажных и пусконаладочных работ должны включаться в Акт выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение № 4 к проекту Договора). Расходные материалы для проведения монтажных и пусконаладочных работ (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости, гидравлическое масло, масло для системы смазки) должен представить Поставщик. В соответствии с Техническим заданием и проектом Договора. Поставка Оборудования по Договору осуществляется не позднее 4 (четырёх) месяцев с момента предоплаты в соответствии с п. 4.1.1. проекта Договора. В случае осуществления оплаты в соответствии с п. 4.1.4 проекта Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок поставки Оборудования. Срок поставки Оборудования будет составлять не более 4 (четырёх) месяцев с даты заключения Договора. Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ не должен превышать 45 календарных дней с момента извещения Поставщика в соответствии с п. 8.2.3 проекта Договора. Датой поставки Оборудования будет считаться дата подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора). В соответствии с проектом Договора. Оплата Оборудования, согласно пункту 2.1 проекта Договора должна производиться Покупателем в три этапа следующим образом: До перечисления авансового платежа Поставщик должен предоставить Покупателю оригинал безотзывной банковской гарантии на сумму авансового платежа на срок, равный сроку поставки Оборудования в соответствии с п. 3.2. проекта Договора, увеличенному на 60 (шестьдесят) дней. Проект безотзывной банковской гарантии должен быть согласован с Покупателем. Банковская гарантия должна быть выдана банком, одобренным Министерством финансов РФ, и входящим в перечень банков, опубликованный на сайте www.minfin.ru. Кроме того, Поставщик вправе внести денежные средства в размере авансового платежа в качестве обеспечения исполнения Договора на расчетный счет Покупателя (40702810801250002297, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, к/с 30101810100000000835, БИК 042007835). Первый платёж в размере 50% цены Договора, должен осуществляться в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора, на основании счета, выставленного Поставщиком и предоставления оригинала безотзывной банковской гарантии, либо внесения денежных средств на расчетный счет Покупателя. Второй платеж в размере 40% цены Договора, должен осуществляться в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приема – передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счета выставленного Поставщиком. Окончательный расчет в размере 10% цены Договора, должен осуществляться в течении 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), на основании счета, выставленного Поставщиком. В случае непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора в соответствии с п. 4.1.1 проекта Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить порядок расчетов. Оплата будет производиться следующим образом: Первый платёж в размере 90% цены Договора должен осуществляться в течении 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приёма-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счета выставленного Поставщиком. Окончательный расчет в размере 10% цены Договора, должен осуществляться в течении 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком. Покупатель должен произвести оплату поставляемого Оборудования, а также сопутствующих работ безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик должен в течении 3 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Датой оплаты будет считаться дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Обязательства по платежам считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. В случае перечисления Поставщиком денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Договора, Покупатель обязуется вернуть денежные средства в течении 10 (десяти) банковских дней с даты выполнения работ и подписания Акта выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора). В соответствии с проектом Договора.