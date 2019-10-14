Поставка переносчика частоты для нужд ПАО «НПО «Стрела»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставляемое по Договору Оборудование должно быть полностью оплачено и не находиться в залоге у производителя или третьих лиц в силу закона на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации. О готовности Оборудования к доставке со своего склада Поставщик должен известить Покупателя по почте, продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до отгрузки. В данном извещении также должна указываться информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки). Поставщик должен нести полную ответственность перед Покупателем за несвоевременное или неполное извещение об отгрузке, за неправильное оформление документов и неточные данные об Оборудовании. Поставщик должен передать Оборудование по количеству, качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности, соответствующее Договору, свободное от любых прав третьих лиц. Приемка Оборудования от Поставщика должна осуществляться с подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаро-сопроводительных) документах. При этом должна производиться проверка целостности упаковки и прием Оборудования по количеству тарных мест и внешнему виду, без вскрытия упаковки. Датой доставки Оборудования считается дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с условиями Договора. Год выпуска Оборудования - не ранее 2019 года. Оборудование должно быть не бывшим в эксплуатации. Поверка Оборудования обязательна. Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты доставки Оборудования и подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) без замечаний. Поставщик должен обеспечить упаковку, необходимую для сохранности Оборудования. Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом, в соответствии с разделом 5 проекта Договора. Поставщик должен направлять только граждан Российской Федерации для передачи Оборудования. В соответствии с проектом Договора. Поставка Оборудования по Договору должна осуществляться не позднее 6 (шести) недель с даты подписания Договора. Поставщик имеет право досрочно поставить Оборудование, а Покупатель должен его принять. Датой поставки Оборудования будет считаться дата подписания Акта приема-передачи Оборудования. В соответствии с проектом Договора. Оплата Оборудования по Договору должна производиться Покупателем в размере 100% от общей стоимости Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора), на основании счета, выставленного Поставщиком. Покупатель должен произвести оплату поставляемого Оборудования безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик должен в течение 3 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Датой оплаты будет считаться дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Обязательства по платежам будут считаться исполненными после списания денежных средств с расчётного счета Покупателя. В соответствии с проектом Договора.