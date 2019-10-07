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Номер извещения
31908347422
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка установки точечной сварки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Почтовый адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Контактный телефон
+7 495 647-01-66
Факс
Адрес электронной почты
info@vko-simvol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лежнев Алексей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Центральный
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка установки точечной сварки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 10:00 GMT +307.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908347422Дата и время окончания срока приема заявок Закупка установки точечной сваркиЦентральный
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 10:0007.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908347422Дата и время вскрытия заявок Закупка установки точечной сваркиЦентральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка установки точечной сварки
Начальная цена
660 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
комплектность установки точечной сварки представлена в Спецификации (Приложение № 1к Проекту договора - Раздел 4 извещения о запросе котировок).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33, корп. 81Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВКО СИМВОЛ
Все закупки и тендеры ВКО СИМВОЛ
Адрес местонахождения
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
27.90.31
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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