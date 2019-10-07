www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908347482
Уникальный номер закупки
94/2019-АЭФ
Наименование закупки
Поставка продуктов питания (кондитерская продукция)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 151
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
s.artemeva@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зевахина Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (кондитерские изделия)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (кондитерские изделия)
Начальная цена
9 816 118,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
46.36.13
46.36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 101780
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