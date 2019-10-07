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    Главная / Торги / Поставка резисторов цепи заземления нейтрали

    Поставка резисторов цепи заземления нейтрали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 09:3007.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945153Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резисторов цепи заземления нейтрали115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945153

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка резисторов цепи заземления нейтрали

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2.2. Инструкция при отправке_ЗЦ-0711-19-МТ

    5.2. Акт приема-передачи Пр. 2-ТФД ЗНДХ 3.1_ЗЦ-0711-19-МТ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 221-31-32 доб. 1619

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    IKurguz@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кургуз Игорь Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резисторов цепи заземления нейтрали

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 09:30 GMT +307.10.2019 09:3007.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945153Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резисторов цепи заземления нейтрали115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 09:3007.10.2019 09:3007.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945153Дата и время вскрытия заявок Поставка резисторов цепи заземления нейтрали115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3

    Подведение итогов не позднее

    22.11.2019 17:0022.11.2019 17:0022.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945153Подведение итогов не позднее Поставка резисторов цепи заземления нейтрали115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.11.201922.11.2019 17:0022.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945153Подведение итогов не позднее Поставка резисторов цепи заземления нейтрали115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резисторов цепи заземления нейтрали

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО «Севертрансэкскавация» (г. Усинск, ул. Магистральная, 19)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка резисторов цепи заземления нейтрали"

    Кол-во: 6

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