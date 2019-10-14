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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на аварийно-техническое обслуживание 31 (тридцать один) лифт Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего Договора.

    Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на аварийно-техническое обслуживание 31 (тридцать один) лифт Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего Договора.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 08:0014.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908347652Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя аварийно-техническое обслуживание 31 (тридцать один) лифт Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего ДоговораСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908347652

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на аварийно-техническое обслуживание 31 (тридцать один) лифт Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего Договора.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Вторая часть заявки

    Проект Договора

    Извещение

    Первая часть заявки

    Типовая документация

    Ценовое предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Работы строительно-монтажные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя аварийно-техническое обслуживание 31 (тридцать один) лифт Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего Договора

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.11.201911.11.2019 20:0011.11.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908347652Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя аварийно-техническое обслуживание 31 (тридцать один) лифт Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего ДоговораСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя аварийно-техническое обслуживание 31 (тридцать один) лифт Заказчика в соответствии с Адресным списком, Списком диспетчеризированных лифтов (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Договору) и включает выполнение работ согласно Приложению №4 настоящего Договора

    Начальная цена

    5 433 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    108 660,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы выполняются в соответствии условиями Договора и приложениями к нему.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт- Петербург, пр. Обуховской обороны д. 120, Корпуса лит. ЕП, БД, ЕЧ, КЛ, ЕЯ, КМ,3а,3б, строение13, д. 130 лит. А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия выполнения работ – в соответствии с договором. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 (один) год, а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных Сторонами обязательств. Заказчик осуществляет оплату стоимости работ и услуг по настоящему Договору ежемесячными платежами на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Подрядчика счетов за выполнение работ и услуг, а также ежемесячных Актов выполненных работ и предоставлением счет-фактур не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания выполненных работ. Подрядчик обязуется своевременно выдавать Заказчику наряды-заказы на выполнение ремонтно-восстановительных работ, если поломка и выход из строя оборудования произошли по вине Заказчика. Ремонтно-восстановительные работы на лифтах оплачиваются Заказчиком, в соответствии с п.2.9. Приемка выполненных работ аварийно-технического обслуживания и ремонта лифтов производится Заказчиком в присутствии Подрядчика 1 (один) раз в месяц с подписанием Акта выполненных работ и предоставлением счет-фактуры. Выполнение работ по ремонту с заменой крупных узлов и оборудования, а также по дополнительным Сметам за ремонтно-восстановительные работы на лифтах, оформляется Актом приемки по факту выполненных работ и предоставлением счет-фактуры. В необходимых случаях Заказчик обеспечивает предварительную оплату в размере стоимости оборудования, предусмотренного согласованной сметой, оставшуюся часть - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приемки работ. В случае простоя лифтов по вине Заказчика более 3 (трех) дней, оплата по техническому обслуживанию за дни простоя не производится. Заказчик вправе использовать суммарный учет простоя и вправе уменьшить сумму платежа Подрядчику за единицу неработающего по вине Заказчика оборудования. Сторонами составляется Акт о снятии с объема за аварийно-техническое обслуживание лифтов. В случае простоя лифтов по вине Подрядчика более 3 (трех) дней, оплата по техническому обслуживанию за дни простоя не производится. Заказчик вправе использовать суммарный учет простоя и вправе уменьшить сумму платежа Подрядчику за единицу неработающего по вине Подрядчика оборудования. Сторонами составляется Акт о снятии с объема за аварийно-техническое обслуживание лифтов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19

    Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 31

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