Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия выполнения работ – в соответствии с договором. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 (один) год, а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных Сторонами обязательств. Заказчик осуществляет оплату стоимости работ и услуг по настоящему Договору ежемесячными платежами на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Подрядчика счетов за выполнение работ и услуг, а также ежемесячных Актов выполненных работ и предоставлением счет-фактур не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания выполненных работ. Подрядчик обязуется своевременно выдавать Заказчику наряды-заказы на выполнение ремонтно-восстановительных работ, если поломка и выход из строя оборудования произошли по вине Заказчика. Ремонтно-восстановительные работы на лифтах оплачиваются Заказчиком, в соответствии с п.2.9. Приемка выполненных работ аварийно-технического обслуживания и ремонта лифтов производится Заказчиком в присутствии Подрядчика 1 (один) раз в месяц с подписанием Акта выполненных работ и предоставлением счет-фактуры. Выполнение работ по ремонту с заменой крупных узлов и оборудования, а также по дополнительным Сметам за ремонтно-восстановительные работы на лифтах, оформляется Актом приемки по факту выполненных работ и предоставлением счет-фактуры. В необходимых случаях Заказчик обеспечивает предварительную оплату в размере стоимости оборудования, предусмотренного согласованной сметой, оставшуюся часть - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приемки работ. В случае простоя лифтов по вине Заказчика более 3 (трех) дней, оплата по техническому обслуживанию за дни простоя не производится. Заказчик вправе использовать суммарный учет простоя и вправе уменьшить сумму платежа Подрядчику за единицу неработающего по вине Заказчика оборудования. Сторонами составляется Акт о снятии с объема за аварийно-техническое обслуживание лифтов. В случае простоя лифтов по вине Подрядчика более 3 (трех) дней, оплата по техническому обслуживанию за дни простоя не производится. Заказчик вправе использовать суммарный учет простоя и вправе уменьшить сумму платежа Подрядчику за единицу неработающего по вине Подрядчика оборудования. Сторонами составляется Акт о снятии с объема за аварийно-техническое обслуживание лифтов.