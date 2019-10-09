запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку продукции (одноканальная цифровая паяльная станция).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908347418 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку продукции (одноканальная цифровая паяльная станция). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

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