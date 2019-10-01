www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП945325
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по страхованию КАСКО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454133, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, п. Аэропорт, Здание летного отряда, -
Почтовый адрес
454133, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, п. Аэропорт, Здание летного отряда, -
Контактный телефон
+7 351 778-36-31
Факс
{}
Адрес электронной почты
omts@cekport.ru
Ф.И.О. контактного лица
Байкова Екатерина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по страхованию КАСКО на автомобиль Тойота Камри
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 14:00 GMT +301.10.2019 14:0001.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945325Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию КАСКО на автомобиль Тойота КамриЧелябинск
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 09:0002.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию КАСКО на автомобиль Тойота КамриЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по страхованию КАСКО на автомобиль Тойота Камри
Начальная цена
100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 (одна)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454133, г. Челябинск, аэропортРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454133, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, п. Аэропорт, Здание летного отряда, -
65.12
65.12.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.